Іран атакував танкер Skylight в Ормузькій протоці — що відомо

Танкер Skylight після атаки Ірану. Фото: кадр з відео

В Ормузькій протоці після іранської атаки у неділю, 1 березня, загорівся нафтовий танкер, що плавав під прапором Палау. Наразі відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомила пресслужба Центру морської безпеки Оману у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

BREAKING:



Iran has attacked the Palau-flagged oil tanker Skylight as it was passinf through the Strait of Hormuz right off the coast of Oman.



4 sailors wounded in the attack. The entire crew has been evacuated. pic.twitter.com/wDX5X2czq6 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

В Ормузькій протоці палає танкер Skylight

Нафтовий танкер зазнав атаки неподалік від порту Хасаб в провінції Мусандам. Всі 20 членів екіпажу були евакуйовані. Йдеться про 15 громадян Індії та пʼятьох іранців.

JUST IN: 🇵🇼🇮🇷 Footage of Palau-flagged oil tanker 'Skylight' on fire following Iranian strikes near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/ep3sUBp7al — BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026

"Попередня інформація також вказує на різні травми у чотирьох членів екіпажу судна, яких було перевезено для надання необхідної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Допис Центру морської безпеки Оману. Фото: скриншот

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — останні новини

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю. Багато людей вийшли на вулицю, аби відзначити цю звістку.

Однак згодом Іран анонсував найсильніший удар, ніж будь-коли раніше. На погрози відреагував лідер США Дональд Трамп.

Крім того, в Ірані підтвердили смерть топпосадовців: начальника Генштабу Абдулрахіма Мусаві, міністра оборони Азіза Насірзаде, головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.

Після смерті Хаменеї в Ірані анонсували створення тимчасової ради. Виконувачем обов'язків тимчасово призначили Аліреза Арафі.

Водночас сьогодні Іран знову атакував Дубай. Зокрема, зафіксовано масштабну пожежу в хмарочосі. В ОАЕ заявили, що "не будуть сидіти, склавши руки".

Через удари на Близькому Сході ключові міжнародні транзитні вузли, що зʼєднують Європу та Азію, закрили повітряний простір.

Згодом стало відомо, що Ізраїль завдав нових ударів по Ірану. Атаковано штаб-квартиру іранського терористичного режиму.