Аліреза Арафі буде виконувати обов'язки верховного лідера Ірану — що про нього відомо

Після вбивства лідера Алі Хаменеї в Ірані почали терміново обирати наступника, який обійме посаду. Виконувачем обов'язки тимчасово призначили Аліреза Арафі.

Хто став виконувачем обов'язки верховного лідера в Ірані

Алі Хаменеї, якому було 86 років, правив Іраном з 1989 року. Його убили 28 лютого в результаті масштабного військового удару США та Ізраїлю. Операція була спрямована проти військових баз, урядових об'єктів та вищого керівництва країни.

Високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі тимчасово обійме посаду Верховного лідера Ірану після вбивства Алі Хаменеї. Арафі призначила тимчасова рада керівництва, яка відповідальна за виконання обов'язків верховного лідера протягом перехідного періоду.

До складу ради увійшли президент Масуд Пезешкіан, головний суддя Голам-Хоссейн Мохсені-Еджеї та священнослужитель Ради вартових.

Що відомо про Аліреза Арафі

Аліреза Арафі — 67 років. Він не дуже відома постать в Ірані, але є визнаним священнослужитилем з досвідом роботи в урядових установах. Арафі був довіреною особою Хаменеї.

Наразі він обіймає посаду заступника голови Асамблеї експертів. Арафі був членом впливової Ради опікунів, яка перевіряє кандидатів на виборах і закони, прийняті парламентом. Він також є головою системи семінарій Ірану.

Вбивство Алі Хаменеї

Ізраїль атакував резиденцію Алі Хаменеї у суботу, 28 лютого. Пізніше загибель верховного лідера офіційно підтвердили.

Іранці вийшли на вулиці, аби святкувати смерть Хаменеї. Багато хто скандував "Свобода!". Водночас в Ірані анонсували створення тимчасової ради. Очільник Ради безпеки Алі Ларіджані зробив заяву про це після ліквідації верховного лідера.