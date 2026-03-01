Видео
Україна
Главная Новости дня Арафи стал в.о. верховного лидера Ирана — что о нем известно

Арафи стал в.о. верховного лидера Ирана — что о нем известно

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 12:46
Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи — подробности
Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Фото: Iran Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменей был убит во время американо-израильских бомбардировок. Временно исполнять его обязанности назначили Алиреза Арафи.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Reuters.

Читайте также:

Кто стал исполняющим обязанности верховного лидера в Иране

Али Хаменеи, которому было 86 лет, правил Ираном с 1989 года. Его убили 28 февраля в результате масштабного военного удара США и Израиля. Операция была направлена против военных баз, правительственных объектов и высшего руководства страны.

Высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи временно займет должность Верховного лидера Ирана после убийства Али Хаменеи. Арафи назначил временный совет руководства, который ответственен за выполнение обязанностей верховного лидера в течение переходного периода.

В состав совета вошли президент Масуд Пезешкиан, главный судья Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и священнослужитель Совета стражей.

Что известно об Алирезе Арафи

Алиреза Арафи - 67 лет. Он не очень известная фигура в Иране, но является признанным священнослужителем с опытом работы в правительственных учреждениях. Арафи был доверенным лицом Хаменеи.

Сейчас он занимает должность заместителя председателя Ассамблеи экспертов. Арафи был членом влиятельного Совета опекунов, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принятые парламентом. Он также является главой системы семинарий Ирана.

Убийство Али Хаменеи

Израиль атаковал резиденцию Али Хаменеи в субботу, 28 февраля. Позже гибель верховного лидера официально подтвердили.

Иранцы вышли на улицы, чтобы праздновать смерть Хаменеи. Многие скандировали "Свобода!" . В то же время в Иране анонсировали создание временного совета. Глава Совета безопасности Али Лариджани сделал заявление об этом после ликвидации верховного лидера.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
