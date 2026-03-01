В Иране анонсировали временный совет руководителей после смерти Хаменеи

В Иране создатут временную власть — что известно
Глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прокомментировал ситуацию в стране после смерти верховного лидера Али Хаменеи, сообщив о намерении сформировать временный руководящий совет.
Об этом Али Лариджани сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.
Временная власть Ирана
Лариджани отметил, что переходный процесс после убийства Хаменеи начнется уже сегодня.
"Вскоре будет сформирован временный совет руководителей. Глава государства, глава судебной власти и юрист из Совета стражей веры возьмут на себя ответственность до избрания следующего лидера. Этот совет будет создан как можно скорее. Мы работаем над тем, чтобы сформировать его уже сегодня", — говорит он.
Последние новости из Ирана
В результате операции США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Для многих иранцев ликвидация стала настоящим праздником. Люди вышли на улицы, чтобы отметить известие.
Иран пригрозил нанести сильнейший удар, чем когда-либо прежде. На это уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.
В Иране также подтвердили смерть начальника Генштаба Вооруженных сил Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.
