В Иране анонсировали временный совет руководителей после смерти Хаменеи

Глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прокомментировал ситуацию в стране после смерти верховного лидера Али Хаменеи, сообщив о намерении сформировать временный руководящий совет.

Об этом Али Лариджани сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Временная власть Ирана

Лариджани отметил, что переходный процесс после убийства Хаменеи начнется уже сегодня.

"Вскоре будет сформирован временный совет руководителей. Глава государства, глава судебной власти и юрист из Совета стражей веры возьмут на себя ответственность до избрания следующего лидера. Этот совет будет создан как можно скорее. Мы работаем над тем, чтобы сформировать его уже сегодня", — говорит он.

В результате операции США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Для многих иранцев ликвидация стала настоящим праздником. Люди вышли на улицы, чтобы отметить известие.

Иран пригрозил нанести сильнейший удар, чем когда-либо прежде. На это уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.

В Иране также подтвердили смерть начальника Генштаба Вооруженных сил Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.