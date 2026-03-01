Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Иране создатут временную власть — что известно

В Иране создатут временную власть — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 11:34
В Иране анонсировали временный совет руководителей после смерти Хаменеи
Иранцы на улице после смерти Хаменеи. Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Глава Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прокомментировал ситуацию в стране после смерти верховного лидера Али Хаменеи, сообщив о намерении сформировать временный руководящий совет.

Об этом Али Лариджани сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Временная власть Ирана

Лариджани отметил, что переходный процесс после убийства Хаменеи начнется уже сегодня.

"Вскоре будет сформирован временный совет руководителей. Глава государства, глава судебной власти и юрист из Совета стражей веры возьмут на себя ответственность до избрания следующего лидера. Этот совет будет создан как можно скорее. Мы работаем над тем, чтобы сформировать его уже сегодня", — говорит он.

Последние новости из Ирана

В результате операции США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Для многих иранцев ликвидация стала настоящим праздником. Люди вышли на улицы, чтобы отметить известие.

Иран пригрозил нанести сильнейший удар, чем когда-либо прежде. На это уже отреагировал американский лидер Дональд Трамп.

В Иране также подтвердили смерть начальника Генштаба Вооруженных сил Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.

США Иран Израиль политики власть
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации