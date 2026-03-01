Іран сформує тимчасову владу після смерті Алі Хаменеї

Іранці на вулиці після смерті Хаменеї. Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Очільник Ради безпеки Ірану Алі Ларіджані зробив заяву про владу після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї. Він анонсував створення тимчасової ради.

Про це Алі Ларіджані повідомив в ефірі державного телебачення у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Тимчасова влада Ірану

Ларіджані зазначив, що перехідний процес після вбивства Хаменеї розпочнеться вже сьогодні.

"Незабаром буде сформовано тимчасову раду керівників. Голова держави, голова судової влади та юрист з Ради вартових віри візьмуть на себе відповідальність до обрання наступного лідера. Ця рада буде створена якомога швидше. Ми працюємо над тим, щоб сформувати її вже сьогодні", — каже він.

Останні новини з Ірану

Внаслідок операції США та Ізраїлю загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Для багатьох іранців ліквідація стала справжнім святом. Люди вийшли на вулиці, аби відзначити звістку.

Іран пригрозив завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. На це вже відреагував американський лідер Дональд Трамп.

В Ірані також підтвердили смерть начальника Генштабу Збройних сил Абдулрахіма Мусаві, міністра оборони Азіза Насірзаде, головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.