Загибель іранських топпосадовців — Мусаві та Насірзаде ліквідовані

Абдулрахіма Мусаві. Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

В Ірані підтвердили смерть декількох топпосадовців. Зокрема, йдеться про начальника Генштабу Збройних сил Абдулрахіма Мусаві та міністра оборони Азіза Насірзаде.

Про це повідомляє IRNA у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

"Загинули генерал-полковник Абдульрахім Мусаві, начальник Генерального штабу збройних сил, і генерал-полковник пілот Азіз Насірзаде, міністр оборони Ісламської Республіки Іран", — йдеться у повідомленні.

Азіз Насірзаде. Фото: x.com/irnarussian

Абдулрахіма Мусаві. Фото: x.com/irnarussian

Крім того, повідомляється про загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.

Події в Ірані — останні новини

Внаслідок ударів США та Ізраїлю загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. У країні оголошено 40-денний траур. Водночас іранці вийшли на вулиці, аби відзначити звістку про загибель Хаменеї.

Згодом Іран заявив, що завдасть найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. На погрози вже відреагував лідер США Дональд Трамп.

А представник Росії в ООН Василь Небензя закликав припинити бойові дії проти Ірану, який є поплічником Москви.