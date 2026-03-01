Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Ірані підтвердили смерть начальника Генштабу та глави Міноборони

В Ірані підтвердили смерть начальника Генштабу та глави Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 10:00
Загибель іранських топпосадовців — Мусаві та Насірзаде ліквідовані
Абдулрахіма Мусаві. Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

В Ірані підтвердили смерть декількох топпосадовців. Зокрема, йдеться про начальника Генштабу Збройних сил Абдулрахіма Мусаві та міністра оборони Азіза Насірзаде.

Про це повідомляє IRNA у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кого ліквідовано внаслідок операції США та Ізраїлю

"Загинули генерал-полковник Абдульрахім Мусаві, начальник Генерального штабу збройних сил, і генерал-полковник пілот Азіз Насірзаде, міністр оборони Ісламської Республіки Іран", — йдеться у повідомленні.

Азіз Насірзаде
Азіз Насірзаде. Фото: x.com/irnarussian
Абдулрахім Мусаві
Абдулрахіма Мусаві. Фото: x.com/irnarussian

Крім того, повідомляється про загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.

Події в Ірані — останні новини

Внаслідок ударів США та Ізраїлю загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. У країні оголошено 40-денний траур. Водночас іранці вийшли на вулиці, аби відзначити звістку про загибель Хаменеї.

Згодом Іран заявив, що завдасть найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. На погрози вже відреагував лідер США Дональд Трамп.

А представник Росії в ООН Василь Небензя закликав припинити бойові дії проти Ірану, який є поплічником Москви.

США Іран Ізраїль Міноборони смерть
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації