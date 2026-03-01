Небензя в ООН розкритикував удари США та Ізраїлю по Ірану

Василь Небензя. Фото: росЗМІ

Російський постпред Василь Небензя на екстреному засіданні Ради Безпеки Організації Обʼєднаних Націй висловився про операцію Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. Він назвав удари "безрозсудними" та закликав припинити бойові дії.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Виступ Небензі в ООН

Російський постпред в ООН перетворився на захисника міжнародного права тоді, коли Москва щодня атакує Україну ракетами та дронами.

Небензя назвав дії Штатів та Ізраїлю "агресивними" та "безрозсудними". Він вимагає негайного припинення вогню на Близькому Сході.

"Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії. Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів", — заявив російський постпред.

Він наголосив, що "РФ готова надати всю необхідну допомогу для переговорів".

Як Україна реагує на події на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. За його словами, Україна надто добре знає, про що йдеться.

Він зауважив, що Київ ніколи не загрожував Тегерану, але іранський режим сам обрав підтримувати Росію та постачати ударні дрони типу Shahed, а також технології.

"Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", — заявив Зеленський.

Події в Ірані — останні новини

Лідер США Дональд Трамп повідомив про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. За його словами, бомбардування ще будуть щонайменше близько тижня.

Смерть Хаменеї стала для багатьох іранців святом. Люди вийшли на вулиці, аби відзначити інформацію про загибель.

Водночас Іран пригрозив завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. На це вже відреагував Трамп, який заявив, що цього краще не робити.