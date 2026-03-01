Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вдає з себе захисника міжнародного права — що просить в ООН

Росія вдає з себе захисника міжнародного права — що просить в ООН

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 08:37
Небензя в ООН розкритикував удари США та Ізраїлю по Ірану
Василь Небензя. Фото: росЗМІ

Російський постпред Василь Небензя на екстреному засіданні Ради Безпеки Організації Обʼєднаних Націй висловився про операцію Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. Він назвав удари "безрозсудними" та закликав припинити бойові дії.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Виступ Небензі в ООН

Російський постпред в ООН перетворився на захисника міжнародного права тоді, коли Москва щодня атакує Україну ракетами та дронами.  

Небензя назвав дії Штатів та Ізраїлю "агресивними" та "безрозсудними". Він вимагає негайного припинення вогню на Близькому Сході.

"Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії. Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів", — заявив російський постпред.

Він наголосив, що "РФ готова надати всю необхідну допомогу для переговорів". 

Як Україна реагує на події на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко. За його словами, Україна надто добре знає, про що йдеться. 

Він зауважив, що Київ ніколи не загрожував Тегерану, але іранський режим сам обрав підтримувати Росію та постачати ударні дрони типу Shahed, а також технології.

"Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", — заявив Зеленський.

Події в Ірані — останні новини

Лідер США Дональд Трамп повідомив про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. За його словами, бомбардування ще будуть щонайменше близько тижня.

Смерть Хаменеї стала для багатьох іранців святом. Люди вийшли на вулиці, аби відзначити інформацію про загибель.

Водночас Іран пригрозив завдати найсильнішого удару, ніж будь-коли раніше. На це вже відреагував Трамп, який заявив, що цього краще не робити.

США Іран Ізраїль ООН Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації