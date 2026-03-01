РФ требует остановить удары по Ирану — Небензя выступил на заседании Совбеза ООН

Василий Небензя. Фото: росСМИ

Российский постпред Василий Небензя в Организации Объединенных Наций сделал заявления об операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. Он призвал прекратить удары.

Об этом сообщают росСМИ, передает Новини.LIVE.

Выступление Небензи в ООН

Российский постпред в ООН превратился в защитника международного права тогда, когда Москва ежедневно атакует Украину ракетами и дронами.

Небензя назвал действия Штатов и Израиля "агрессивными" и "безрассудными". Он требует немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке.

"Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратили свои действия. Мы настаиваем на возобновлении усилий на основе взаимного уважения и баланса интересов", — заявил российский постпред.

Он подчеркнул, что "РФ готова оказать всю необходимую помощь для переговоров".

Как Украина реагирует на события на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заявил, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. По его словам, Украина слишком хорошо знает, о чем идет речь.

Он отметил, что Киев никогда не угрожал Тегерану, но иранский режим сам выбрал поддерживать Россию и поставлять ударные дроны типа Shahed, а также технологии.

"Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают", — заявил Зеленский.

События в Иране — последние новости

Лидер США Дональд Трамп сообщил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, бомбардировки еще будут по меньшей мере около недели.

Смерть Хаменеи стала для многих иранцев праздником. Люди вышли на улицы, чтобы отметить информацию о гибели.

В то же время Иран пригрозил нанести сильнейший удар, чем когда-либо прежде. На это уже отреагировал Трамп, который заявил, что этого лучше не делать.