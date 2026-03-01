Иран потерял военных лидеров — кто ликвидирован в результате операции США и Израиля

Иран подтвердил ликвидацию начальника Генштаба и министра обороны
В Иране официально сообщили о гибели нескольких высокопоставленных чиновников. Среди них — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.
Об этом сообщает IRNA в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.
Кто ликвидирован в результате операции США и Израиля
"Погибли генерал-полковник Абдульрахим Мусави, начальник Генерального штаба вооруженных сил, и генерал-полковник пилот Азиз Насирзаде, министр обороны Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о гибели главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.
События в Иране — последние новости
В результате ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В то же время иранцы вышли на улицы, чтобы отметить известие о гибели Хаменеи.
Впоследствии Иран заявил, что нанесет сильнейший удар, чем когда-либо прежде. На угрозы уже отреагировал лидер США Дональд Трамп.
А представитель России в ООН Василий Небензя призвал прекратить боевые действия против Ирана, который является пособником Москвы.
