Ізраїль атакував Іран 1 березня — де лунали вибухи

Вибухи в Тегерані. Фото: REUTERS

Ізраїль знову атакував Іран у неділю, 1 березня. Сильні вибухи лунають у кількох районах Тегерану, там атакували штаб-квартиру іранського терористичного режиму.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила пресслужба Збройних сил Ізраїлю.

Вибухи в Ірані 1 березня

"Вперше з початку операції "Ревучий лев" ВПС Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана", — розповіли у ЦАХАЛІ.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Водночас там додали, що упродовж минулої доби Військово-повітряні Сили Ізраїлю завдали ударів, аби встановити повітряну перевагу та "прокласти шлях до Тегерану".

У мережі вже публікують перші кадри, на яких видно густий дим, який піднімається над Тегераном. Відомо, що Ізраїль вдарив по Ірану ракетами.

Удари Ізраїлю по Ірану

У суботу, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану, аби нейтралізувати всі загрози. Водночас в Ізраїлі запровадили надзвичайний стан.

Того ж дня Іран атакував Ізраїль у відповідь балістичними ракетами. Цивільних людей закликали негайно йти в укриття. Також Тегеран вдарив по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Внаслідок атак загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Пізніше це підтвердив Дональд Трамп і заявив, що "це не тільки справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу".