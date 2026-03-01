Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль завдає нових ударів по Ірану — вибухи лунають у Тегерані

Ізраїль завдає нових ударів по Ірану — вибухи лунають у Тегерані

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 13:33
Ізраїль атакував Іран 1 березня — де лунали вибухи
Вибухи в Тегерані. Фото: REUTERS

Ізраїль знову атакував Іран у неділю, 1 березня. Сильні вибухи лунають у кількох районах Тегерану, там атакували штаб-квартиру іранського терористичного режиму.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила пресслужба Збройних сил Ізраїлю.

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Ірані 1 березня

"Вперше з початку операції "Ревучий лев" ВПС Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана", — розповіли у ЦАХАЛІ.

Водночас там додали, що упродовж минулої доби Військово-повітряні Сили Ізраїлю завдали ударів, аби встановити повітряну перевагу та "прокласти шлях до Тегерану". 

У мережі вже публікують перші кадри, на яких видно густий дим, який піднімається над Тегераном. Відомо, що Ізраїль вдарив по Ірану ракетами

Удари Ізраїлю по Ірану

У суботу, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану, аби нейтралізувати всі загрози. Водночас в Ізраїлі запровадили надзвичайний стан.

Того ж дня Іран атакував Ізраїль у відповідь балістичними ракетами. Цивільних людей закликали негайно йти в укриття. Також Тегеран вдарив по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Внаслідок атак загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Пізніше це підтвердив Дональд Трамп і заявив, що "це не тільки справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу". 

США Іран Ізраїль вибух обстріли ЦАХАЛ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації