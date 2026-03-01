Ізраїль атакував Іран 1 березня — де лунали вибухи

Ізраїль завдає нових ударів по Ірану — вибухи лунають у Тегерані
Ізраїль знову атакував Іран у неділю, 1 березня. Сильні вибухи лунають у кількох районах Тегерану, там атакували штаб-квартиру іранського терористичного режиму.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила пресслужба Збройних сил Ізраїлю.
Вибухи в Ірані 1 березня
"Вперше з початку операції "Ревучий лев" ВПС Ізраїлю завдають ударів по цілях, що належать іранському терористичному режиму, в самому серці Тегерана", — розповіли у ЦАХАЛІ.
‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc
Водночас там додали, що упродовж минулої доби Військово-повітряні Сили Ізраїлю завдали ударів, аби встановити повітряну перевагу та "прокласти шлях до Тегерану".
У мережі вже публікують перші кадри, на яких видно густий дим, який піднімається над Тегераном. Відомо, що Ізраїль вдарив по Ірану ракетами.
Удари Ізраїлю по Ірану
У суботу, 28 лютого, Ізраїль та США завдали превентивного удару по Ірану, аби нейтралізувати всі загрози. Водночас в Ізраїлі запровадили надзвичайний стан.
Того ж дня Іран атакував Ізраїль у відповідь балістичними ракетами. Цивільних людей закликали негайно йти в укриття. Також Тегеран вдарив по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.
Внаслідок атак загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Пізніше це підтвердив Дональд Трамп і заявив, що "це не тільки справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу".
