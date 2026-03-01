Взрывы в Иране 1 марта — Израиль атакует Тегеран

Взрывы в Тегеране. Фото: REUTERS

В воскресенье, 1 марта, Израиль нанес удар по Ирану. В Тегеране атаковали штаб-квартиру иранского террористического режима.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

Взрывы в Иране 1 марта

"Впервые с начала операции "Ревущий лев" ВВС Израиля наносят удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом сердце Тегерана", — рассказали в ЦАХАЛе.

‼️WATCH: Впервые с начала операции 'Ревущий лев' ВВС IAF наносят удары по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму в самом сердце Тегерана.



За прошедшие сутки ВВС провели масштабные удары, чтобы установить превосходство в воздухе и проложить путь к... pic.twitter.com/DN2MkGCfWc - Israel Defense Forces (@IDF) 1 марта 2026 года

В то же время там добавили, что за прошедшие сутки Военно-воздушные Силы Израиля нанесли удары, чтобы установить воздушное превосходство и "проложить путь к Тегерану".

В сети уже публикуют первые кадры, на которых видно густой дым, который поднимается над Тегераном. Известно, что Израиль ударил по Ирану ракетами.

Удары Израиля по Ирану

В субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану, чтобы нейтрализовать все угрозы. В то же время в Израиле ввели чрезвычайное положение.

В тот же день Иран атаковал Израиль в ответ баллистическими ракетами. Гражданских людей призвали немедленно идти в укрытие. Также Тегеран ударил по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позже это подтвердил Дональд Трамп и заявил, что "это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира".