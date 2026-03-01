Атака Ирана в Ормузском проливе — горит танкер под флагом Палау

Танкер Skylight после атаки Ирана. Фото: кадр из видео

После иранского удара в Ормузском проливе в воскресенье, 1 марта, вспыхнул пожар на нефтяном танкере под флагом Палау. По предварительным данным, травмы получили по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Центра морской безопасности Омана в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

BREAKING:



Иран атаковал нефтяной танкер Skylight под флагом Палау, когда он проходил через Ормузский пролив прямо у берегов Омана.



4 моряка ранены в результате нападения. Весь экипаж эвакуирован. pic.twitter.com/wDX5X2czq6 - Visegrád 24 (@visegrad24) 1 марта 2026 г.

В Ормузском проливе пылает танкер Skylight

Нефтяной танкер подвергся атаке неподалеку от порта Хасаб в провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа были эвакуированы. Речь идет о 15 гражданах Индии и пяти иранцах.

JUST IN: 🇵🇼🇮🇷 Footage of Palau-flagged oil tanker 'Skylight' on fire after Iranian strikes near the Hormuz Strait. pic.twitter.com/ep3sUBp7al - BRICS News (@BRICSinfo) 1 марта 2026 г .

"Предварительная информация также указывает на различные травмы у четырех членов экипажа судна, которые были перевезены для оказания необходимой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Пост Центра морской безопасности Омана. Фото: скриншот

Операция США и Израиля против Ирана — последние новости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Многие люди вышли на улицу, чтобы отметить это известие.

Однако впоследствии Иран анонсировал самый сильный удар, чем когда-либо прежде. На угрозы отреагировал лидер США Дональд Трамп.

Кроме того, в Иране подтвердили смерть топ-чиновников: начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.

После смерти Хаменеи в Иране анонсировали создание временного совета. Исполняющим обязанности временно назначили Алиреза Арафи.

В то же время сегодня Иран снова атаковал Дубай. В частности, зафиксирован масштабный пожар в небоскребе. В ОАЭ заявили, что "не будут сидеть, сложа руки".

Из-за ударов на Ближнем Востоке ключевые международные транзитные узлы, соединяющие Европу и Азию, закрыли воздушное пространство.

Впоследствии стало известно, что Израиль нанес новые удары по Ирану. Атакована штаб-квартира иранского террористического режима.