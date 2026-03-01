Видео
Україна
Видео

После иранской атаки загорелся танкер под флагом Палау — видео

После иранской атаки загорелся танкер под флагом Палау — видео

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:56
Атака Ирана в Ормузском проливе — горит танкер под флагом Палау
Танкер Skylight после атаки Ирана. Фото: кадр из видео

После иранского удара в Ормузском проливе в воскресенье, 1 марта, вспыхнул пожар на нефтяном танкере под флагом Палау. По предварительным данным, травмы получили по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Центра морской безопасности Омана в соцсети X, передает Новини.LIVE.

В Ормузском проливе пылает танкер Skylight

Нефтяной танкер подвергся атаке неподалеку от порта Хасаб в провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа были эвакуированы. Речь идет о 15 гражданах Индии и пяти иранцах.

"Предварительная информация также указывает на различные травмы у четырех членов экипажа судна, которые были перевезены для оказания необходимой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Пост Центра морской безопасности Омана. Фото: скриншот

Операция США и Израиля против Ирана — последние новости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Многие люди вышли на улицу, чтобы отметить это известие.

Однако впоследствии Иран анонсировал самый сильный удар, чем когда-либо прежде. На угрозы отреагировал лидер США Дональд Трамп.

Кроме того, в Иране подтвердили смерть топ-чиновников: начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.

После смерти Хаменеи в Иране анонсировали создание временного совета. Исполняющим обязанности временно назначили Алиреза Арафи.

В то же время сегодня Иран снова атаковал Дубай. В частности, зафиксирован масштабный пожар в небоскребе. В ОАЭ заявили, что "не будут сидеть, сложа руки".

Из-за ударов на Ближнем Востоке ключевые международные транзитные узлы, соединяющие Европу и Азию, закрыли воздушное пространство.

Впоследствии стало известно, что Израиль нанес новые удары по Ирану. Атакована штаб-квартира иранского террористического режима.

Иран пожар атака танкер ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
