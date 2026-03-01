Масштабный пожар в Дубае после иранского обстрела 1 марта

Пожар в Дубае. Фото: REUTERS/Raghed Waked

Дубай в воскресенье, 1 марта, снова подвергся иранской атаки. Известно о масштабном пожаре в небоскребе.

Видео распространяется в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Атака Ирана на Дубай

На кадрах можно увидеть, как в небоскребе произошел масштабный пожар после иранской атаки.

Пожар в небоскребе. Фото: кадр из видео

Что заявляют в ОАЭ

Государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим аль-Хашими в комментарии CNN заявила, что ОАЭ могут перейти к более боевой роли, если Иран продолжит обстрелы.

"Мы готовы защищаться. Надеемся, что до этого не дойдет, но мы не собираемся сидеть сложа руки, пока продолжаем подвергаться такому шквалу атак", — говорит она.

Ракета летит в сторону Burj Al Khalifa, Дубай. pic.twitter.com/Z4Xw5EKzFb - Fahad Naim (@Fahadnaimb) February 28, 2026

Известно, что 28 февраля Иран выпустил по ОАЭ не менее 137 баллистических ракет и 209 беспилотников. Подавляющее большинство перехватила противовоздушная оборона, но зафиксировано 14 попаданий дронов.

Иранские атаки по Дубаю

В результате иранской атаки на Дубай 1 марта ранения получили четыре человека. Сообщалось об ударе неподалеку от отеля Fairmont The Palm.

А авиакомпания Emirates закрыла все полеты в и из Дубая. Известно, что вчера один из иранских беспилотников влетел в международный аэропорт