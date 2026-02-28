Иран повторно обстрелял Дубай — видео последствий

Пожар в результате атаки Ирана на Дубай. Фото: кадр из видео

В субботу, 28 февраля, Иран во второй раз нанес удар по Дубаю. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Иран во второй раз нанес удар по Дубаю 28 февраля — какие последствия

По информации Dubai Media Office, в результате повторной воздушной атаки Ирана на Дубай пострадали четыре человека.

Сообщалось, что удар произошел недалеко от отеля Fairmont The Palm. Однако судя по новым видео, которые распространяются по сети, это были не обломки баллистической ракеты, а падение иранского "Шахеда".

Заметим, что днем в Дубае было спокойно. Новини.LIVE информировали, что после первого сегодняшнего удара Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам Дубай функционировал в обычном режиме. Однако работа аэропортов временно приостановлена.

В субботу, 28 февраля, во время иранской атаки взрывы прогремели также в Объединенных Арабских Эмиратах. Страна закрыла свое воздушное пространство.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки Ирана по меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби.

Обострение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В Министерстве обороны Израиля заявили, что речь идет о "превентивной атаке".

Иран ответил Израилю, осуществив ракетный обстрел баллистическими ракетами.

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции в Иране.

На действия Ирана отреагировала Саудовская Аравия. Королевство призвало международное сообщество к решительным шагам для стабилизации ситуации в регионе.

Ряд мировых лидеров также прокомментировали обострение ситуации в Иране и Израиле, и выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией.

Комментируя ситуацию в Иране и Израиле президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важно сохранить как можно больше жизней.