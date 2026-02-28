Видео
Україна
Главная Новости дня Иран атаковал ОАЭ — что происходит в Дубае

Иран атаковал ОАЭ — что происходит в Дубае

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 17:00
Удар Ирана по ОАЭ 28 февраля — ситуация в Дубае сейчас — видео
Дубай. Фото: кадр из видео

После атаки Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам в Дубае сохраняется спокойная ситуация. Несмотря на сообщения об атаке, город функционирует в обычном режиме, однако работа аэропортов временно приостановлена.

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 28 февраля.

Читайте также:

Какая ситуация в Дубае сейчас

Несмотря на угрозу повторных атак со стороны иранских военных, магазины в Дубае открыты, а люди прогуливаются по улицам. Сейчас информации об эвакуации местного населения нет.

В соцсетях ранее распространялось видео с якобы масштабными пробками на выезде из города, однако подтверждений паники или массового оттока жителей нет.

В то же время, как сообщается на сайте Dubai Airports, все рейсы в аэропортах Dubai International (DXB) и Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуют не приезжать в аэропорты и обращаться непосредственно к авиакомпаниям для уточнения актуальной информации о рейсах.

Атака Ирана по ОАЭ

В столице ОАЭ Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб в результате иранской ракетной атаки. По данным CNN, после перехвата ракет их обломки упали на жилой район города.

Власти ОАЭ сообщили, что силы ПВО перехватили "ряд" баллистических ракет, запущенных Ираном. В руководстве страны атаку назвали "опасной эскалацией и трусливым поступком".

Военная операция в Иране 28 февраля

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану, назвав его "превентивной атакой". В Министерстве обороны страны заявили, что действия были направлены на нейтрализацию потенциальных угроз.

В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, что вызвало новый виток эскалации на Ближнем Востоке.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, угроза со стороны иранского режима будет уничтожена.

Саудовская Аравия также отреагировала на события, осудив атаки и призвав международное сообщество принять решительные меры для стабилизации ситуации в регионе.

Иран Дубай ОАЭ атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
