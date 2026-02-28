Відео
Головна Новини дня Іран завдав удару по ОАЕ — яка ситуація в Дубаї

Іран завдав удару по ОАЕ — яка ситуація в Дубаї

Дата публікації: 28 лютого 2026 17:00
Удар Ірану по ОАЕ — яка ситуація в Дубаї зараз — відео
Дубай. Фото: кадр з відео

Після атаки Ірану по Об'єднаним Арабським Еміратам в Дубаї зберігається спокійна ситуація. Попри повідомлення про атаку, місто функціонує у звичному режимі, однак роботу аеропортів тимчасово призупинено.

Про це повідомляє Новини.LIVE в суботу, 28 лютого.

Яка ситуація в Дубаї зараз

Попри загрозу повторних атак з боку іранських військових, магазини в Дубаї відкриті, а люди прогулюються вулицями. Наразі інформації про евакуацію місцевого населення немає.

У соцмережах раніше ширилося відео з нібито масштабними заторами на виїзді з міста, однак підтверджень паніки чи масового відтоку жителів немає.

Водночас, як повідомляється на сайті Dubai Airports, усі рейси в аеропортах Dubai International (DXB) і Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) призупинені до подальшого повідомлення. Пасажирам рекомендують не приїжджати до аеропортів і звертатися безпосередньо до авіакомпаній для уточнення актуальної інформації щодо рейсів.

Атака Ірану по ОАЕ

В столиці ОАЕ Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула внаслідок іранської ракетної атаки. За даними CNN, після перехоплення ракет їхні уламки впали на житловий район міста.

Влада ОАЕ повідомила, що сили ППО перехопили "низку" балістичних ракет, запущених Іраном. У керівництві країни атаку назвали "небезпечною ескалацією та боягузливим вчинком".

Військова операція в Ірані 28 лютого

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану, назвавши його "превентивною атакою". У Міністерстві оборони країни заявили, що дії були спрямовані на нейтралізацію потенційних загроз.

У відповідь Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами, що спричинило новий виток ескалації на Близькому Сході.

Того ж дня президент США Дональд Трамп повідомив про початок масштабної військової операції в Ірані. За його словами, загрозу з боку іранського режиму буде знищено.

Саудівська Аравія також відреагувала на події, засудивши атаки та закликавши міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для стабілізації ситуації в регіоні.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
