Україна
Іран повторно атакував Дубай — є постраждалі

Іран повторно атакував Дубай — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 19:06
Іран вдруге за день атакував Дубай — є постраждалі
Пожежа внаслідок атаки Ірану на Дубай. Фото: кадр з відео

У суботу, 28 лютого, Іран повторно атакував Дубай (Об'єднані Арабські Емірати). Внаслідок обстрілу є постраждалі серед людей.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Іран вдруге завдав удару по Дубаю 28 лютого — які наслідки

За інформацією Dubai Media Office, внаслідок повторної повітряної атаки Ірану на Дубай постраждали четверо людей.

Повідомлялося, що удар стався неподалік готелю Fairmont The Palm. Однак судячи з нових відео, які ширяться мережею, це були не уламки балістичної ракети, а падіння іранського "Шахеду".

Зауважимо, що вдень в Дубаї було спокійно. Новини.LIVE інформували, що після першого сьогоднішнього удару Ірану по Об'єднаних Арабських Еміратах Дубай функціонував у звичному режимі. Однак роботу аеропортів тимчасово призупинено.

У суботу, 28 лютого, під час іранської атаки вибухи пролунали також в Об'єднаних Арабських Еміратах. Країна закрила свій повітряний простір.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки Ірану щонайменше одна людина загинула в Абу-Дабі.

Загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки 

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Тегерану. У Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що мовиться про "превентивну атаку".

Іран відповів Ізраїлю, здійснивши ракетний обстріл балістичними ракетами.

Глава Білого дому Дональд Трамп повідомив про початок масштабної військової операції в Ірані.

На дії Ірану відреагувала Саудівська Аравія. Королівство закликало міжнародну спільноту до рішучих кроків задля стабілізації ситуації в регіоні.

Низка світових лідерів також прокоментували загострення ситуації в Ірані та Ізраїлі, й висловили "серйозне занепокоєння" ситуацією.

Коментуючи ситуацію в Ірані та Ізраїлі президент України Володимир Зеленський зазначив, що важливо зберегти якнайбільше життів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
