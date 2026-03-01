Відео
Головна Новини дня Іран знову атакував Дубай — зафіксовано пожежу в хмарочосі

Іран знову атакував Дубай — зафіксовано пожежу в хмарочосі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 12:10
Іранська атака спричинила пожежу в хмарочосі Дубая 1 березня
Пожежа в Дубаї. Фото: REUTERS/Raghed Waked

Іран у неділю, 1 березня, знову атакував Дубай. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу в хмарочосі.

Відео шириться у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Атака Ірану на Дубай

На кадрах можна побачити, як в хмарочосі сталася масштабна пожежа після іранської атаки.

Пожежа в Дубаї 1 березня
Пожежа в хмарочосі. Фото: кадр з відео

Що заявляють в ОАЕ

Державний міністр з питань міжнародного співробітництва Рім аль-Хашімі у коментарі CNN заявила, що ОАЕ можуть перейти до більш бойової ролі, якщо Іран продовжить обстріли.

"Ми готові захищатися. Сподіваємося, що до цього не дійде, але ми не збираємося сидіти склавши руки, поки продовжуємо зазнавати такого шквалу атак", — каже вона.

Відомо, що 28 лютого Іран випустив по ОАЕ щонайменше 137 балістичних ракет та 209 безпілотників. Переважну більшість перехопила протиповітряна оборона, але зафіксовано 14 влучань дронів.

Іранські атаки по Дубаї

Внаслідок іранської атаки на Дубай 1 березня поранення отримали четверо людей. Повідомлялося про удар неподалік готелю Fairmont The Palm. 

А авіакомпанія Emirates закрила всі польоти до та з Дубая. Відомо, що вчора один з іранських безпілотників влетів у міжнародний аеропорт

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
