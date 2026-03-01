Взрывы на Кипре — Иран запустил ракеты по базам Великобритании

Иран запустил ракеты по военным базам Британии на Кипре — подробности
Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где Великобритания имеет военные базы. Министр обороны Великобритании Джон Хилли призвал Тегеран отказаться от "неконтролируемых ударов".
Иран выпустил ракеты на Кипр
Комментируя атаку Ирана на Кипр, Хилли сказал, что в Британии "почти уверены", что ракеты были нацелены на их военные базы. По его словам, это показывает, "насколько неразборчивым является иранское возмездие".
Министр добавил, что вблизи целей, которые атаковал Иран в Бахрейне, находились 300 британских военнослужащих.
"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от места ракетных ударов", — сообщил Хили.
Он призвал Иран прекратить ракетные удары и "отказаться от дальнейших неконтролируемых неизбирательных атак в регионе".
Какие страны атаковал Иран
После начала военной операции США и Израиля, Иран нанес ответные удары и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Так, 28 февраля Иран нанес удар по ОАЭ. В результате ракетной атаки в Абу-Даби погиб один человек. В руководстве страны атаку назвали "опасной эскалацией и трусливым поступком".
Также Иран атаковал дронами аэропорт в Кувейте. Кроме того, на неопределенное время закрыты аэропорт Шарджа, Международный аэропорт Дубая и аэропорт Аль-Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме того, Тегеран ударил по танкеру под флагом Палау в Ормузском проливе. Известно о четырех раненых.
