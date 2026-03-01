Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иран запустил ракеты по военным базам Британии на Кипре — подробности

Иран запустил ракеты по военным базам Британии на Кипре — подробности

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 18:33
Взрывы на Кипре — Иран запустил ракеты по базам Великобритании
Министр обороны Британии Джон Гили. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где Великобритания имеет военные базы. Министр обороны Великобритании Джон Хилли призвал Тегеран отказаться от "неконтролируемых ударов". 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Іndependent.

Реклама
Читайте также:

Иран выпустил ракеты на Кипр

Комментируя атаку Ирана на Кипр, Хилли сказал, что в Британии "почти уверены", что ракеты были нацелены на их военные базы. По его словам, это показывает, "насколько неразборчивым является иранское возмездие".

Министр добавил, что вблизи целей, которые атаковал Иран в Бахрейне, находились 300 британских военнослужащих.

"Некоторые из них находились в нескольких сотнях ярдов от места ракетных ударов", — сообщил Хили.

Он призвал Иран прекратить ракетные удары и "отказаться от дальнейших неконтролируемых неизбирательных атак в регионе".

Какие страны атаковал Иран

После начала военной операции США и Израиля, Иран нанес ответные удары и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Так, 28 февраля Иран нанес удар по ОАЭ. В результате ракетной атаки в Абу-Даби погиб один человек. В руководстве страны атаку назвали "опасной эскалацией и трусливым поступком".

Также Иран атаковал дронами аэропорт в Кувейте. Кроме того, на неопределенное время закрыты аэропорт Шарджа, Международный аэропорт Дубая и аэропорт Аль-Мактум в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, Тегеран ударил по танкеру под флагом Палау в Ормузском проливе. Известно о четырех раненых.

Иран Кипр обстрелы Великобритания Джон Хили
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации