Україна
В Азербайджані іранський дрон влучив в аеропорт та школу

В Азербайджані іранський дрон влучив в аеропорт та школу

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 12:10
Ескалація на Близькому Сході — Азербайджан повідомив про атаку з Ірану
Безпілотник Arash-2. Фото: кадр з відео

У МЗС Азербайджану заявили, що на тлі нинішньої ескалації на Близькому Сході країна зазнала атаки іранських безпілотників, унаслідок чого поранено двох цивільних. Відомство повідомило, що викликало посла Ірану та готує для нього ноту протесту.

Про це пише Новини.LIVE. посилаючись на Reuters.

Читайте також:

Іранські дрони вдарили по цивільних об'єктах Азербайджану

За інформацією МЗС Азербайджану, ударні безпілотники прилетіли з боку Ірану, і наслідки зафіксували у двох різних точках. В одному випадку БпЛА влучив у будівлю термінала аеропорту Нахічеваня. В іншому — безпілотник упав поблизу шкільної будівлі в селі Шекерабад. Відомство підтвердило, що внаслідок цих інцидентів поранення отримали двоє цивільних.

"Міністерство закордонних справ повідомило, що внаслідок нападів двоє людей отримали поранення. Там також зазначили, що Азербайджан викликав посла Ірану, і що країна залишає за собою право на заходи помсти", — повідомило джерело МЗС у коментарі для Reuters.

Окремо вказується на розбіжності щодо типу безпілотника. За інформацією, яку поширюють ЗМІ та обговорюють у мережі, удар по Азербайджану могли здійснити не "Шахедом", а далекобійним БпЛА Arash-2, однак офіційного підтвердження цієї версії наразі не було.

Тим часом загострення бойових дій на Близькому Сході вплине й на переговорний трек для України. Володимир Зеленський сказав, коли поновлять перемовини

Окремо глава держави коментував ризики постачання ППО для України через війну в Ірані. 

Іран аеропорти Азербайджан дрони війна школа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
