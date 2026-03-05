Переговори можуть перенести через війну на Близькому Сході

Тристоронні переговори переносяться через війну в Ірані
Дата публікації: 5 березня 2026 10:41
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч у форматі Україна — США — Росія орієнтовно планували на 5-9 березня, однак через війну на Близькому Сході обговорюють можливі зміни у датах. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом буде підтверджено обмін військовополоненими, про який домовлялися раніше.
