Переговори можуть перенести через війну на Близькому Сході

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч у форматі Україна — США — Росія орієнтовно планували на 5-9 березня, однак через війну на Близькому Сході обговорюють можливі зміни у датах. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом буде підтверджено обмін військовополоненими, про який домовлялися раніше.

