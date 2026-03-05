Відео
Головна Новини дня Тристоронні переговори переносяться через війну в Ірані

Тристоронні переговори переносяться через війну в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 10:41
Переговори можуть перенести через війну на Близькому Сході
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч у форматі Україна — США — Росія орієнтовно планували на 5-9 березня, однак через війну на Близькому Сході обговорюють можливі зміни у датах. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом буде підтверджено обмін військовополоненими, про який домовлялися раніше.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
