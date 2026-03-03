Зеленський розповів про посилення переговорної команди

Зеленський висловився щодо Буданова як учасника переговорної групи
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо роботи переговорної команди. Він пояснив, для чого посилював переговорну групу.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 3 березня.
Зеленський про переговорну команду та Буданова
Глава держави зазначив, що посилював переговорну групу, бо хотів, щоб Росія і Сполучені Штати Америки не працювали різними каналами щодо закінчення повномасштабної війни.
"В Офісі президента я зібрав всіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда, і я знаю, все одно вони завжди хочуть мати паралельні канали, але ми не дамо їм такої можливості розділяти і команди, і тим самим розділяти українське суспільство", — сказав Зеленський.
Президент також заявив, що наразі зарано оцінювати роботу переговорної команди, оскільки вона лише розпочала діяльність. За його словами, ключовим критерієм ефективності буде досягнення миру
"Це, по-перше, неадекватно бути на задоволеному роботою команди, яка лише нещодавно почала працювати. Все залежить від результату. Ви знаєте, який потрібен результат від переговорної команди, куди входить Кирило Буданов.
Я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова.
Вони працюють на різних треках. Гнатов, Кислиця — вони працюють на військовому треку. А на політичному треку працює Умєров, Буданов, Арахамія. Ми подивимося. Ми будемо з вами задоволені повністю результатом цієї групи, коли буде мир", — підсумував український лідер.
Зеленський відповів, чи є у Буданова заступник з економічних питань
За словами Зеленського, наразі в очільника Офісу президента Кирила Буданова немає заступника з економічних питань.
Водночас глава держави відповів на питання, чи не вбачають в ОП проблем під час наступного перегляду програми кредитування від МВФ. Зеленський сказав, що для ухвалення необхідних законодавчих ініціатив є кілька місяців.
Водночас він висловив упевненість, що народні депутати зможуть консолідуватися та проголосувати за них.
Тристоронні переговори — коли відбудеться нова зустріч
Нещодавно Зеленський анонсував наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією. За його інформацією, перемовини заплановані орієнтовно на 5-6 березня. Зустріч мала відбутися в Абу-Дабі, але через бойові дії там — наразі точної інформації про місце зустрічі немає.
Зокрема, український лідер прокоментував можливий вихід Росії з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями Донбасу. Зеленський наголосив, що Київ не змінить свою позицію у питанні територіальної цілісності.
Також президент України назвав країни для нейтральних перемовин із Росією. Він зазначив, що підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина.
