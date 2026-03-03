Зеленський розповів про посилення переговорної команди

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо роботи переговорної команди. Він пояснив, для чого посилював переговорну групу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 3 березня.

Зеленський про переговорну команду та Буданова

Глава держави зазначив, що посилював переговорну групу, бо хотів, щоб Росія і Сполучені Штати Америки не працювали різними каналами щодо закінчення повномасштабної війни.

"В Офісі президента я зібрав всіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда, і я знаю, все одно вони завжди хочуть мати паралельні канали, але ми не дамо їм такої можливості розділяти і команди, і тим самим розділяти українське суспільство", — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що наразі зарано оцінювати роботу переговорної команди, оскільки вона лише розпочала діяльність. За його словами, ключовим критерієм ефективності буде досягнення миру

"Це, по-перше, неадекватно бути на задоволеному роботою команди, яка лише нещодавно почала працювати. Все залежить від результату. Ви знаєте, який потрібен результат від переговорної команди, куди входить Кирило Буданов.

Я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на Гнатова.

Вони працюють на різних треках. Гнатов, Кислиця — вони працюють на військовому треку. А на політичному треку працює Умєров, Буданов, Арахамія. Ми подивимося. Ми будемо з вами задоволені повністю результатом цієї групи, коли буде мир", — підсумував український лідер.

Зеленський відповів, чи є у Буданова заступник з економічних питань

За словами Зеленського, наразі в очільника Офісу президента Кирила Буданова немає заступника з економічних питань.

Водночас глава держави відповів на питання, чи не вбачають в ОП проблем під час наступного перегляду програми кредитування від МВФ. Зеленський сказав, що для ухвалення необхідних законодавчих ініціатив є кілька місяців.

Водночас він висловив упевненість, що народні депутати зможуть консолідуватися та проголосувати за них.

Тристоронні переговори — коли відбудеться нова зустріч

Нещодавно Зеленський анонсував наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією. За його інформацією, перемовини заплановані орієнтовно на 5-6 березня. Зустріч мала відбутися в Абу-Дабі, але через бойові дії там — наразі точної інформації про місце зустрічі немає.

Зокрема, український лідер прокоментував можливий вихід Росії з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями Донбасу. Зеленський наголосив, що Київ не змінить свою позицію у питанні територіальної цілісності.

Також президент України назвав країни для нейтральних перемовин із Росією. Він зазначив, що підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина.