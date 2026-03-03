Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Зеленський назвав країни для нейтральних перемовин із Росією

Зеленський назвав країни для нейтральних перемовин із Росією

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:47
Зеленський допускає зміну місця переговорів з Росією
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявив, що наступну тристоронню зустріч Україна–США–РФ можуть провести 5 або 6 березня, хоча не виключає і пізніших дат. Він також назвав можливі інші нейтральні країни для перемовин, якщо Москва наполягатиме на такому форматі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на  інтерв'ю глави держави для Corriere della Sera.

Читайте також:

Де Україна може запропонувати провести переговори з Росією

Зеленський пояснив, що орієнтовна дата для переговорів залишаються 5 або 6 березня, однак допускає, що зустріч може зміститися і на пізніший час. Окремо він зауважив, що місце проведення ще не є остаточно визначеним і зустріч не обов'язково відбудеться в Абу-Дабі.

"Можливо, вона не буде в Абу-Дабі. Я б віддав перевагу Женеві, або принаймні Європі, тому що війна йде на нашому континенті. Якщо Росія хоче нейтрального місця, підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Ми сподіваємося на більше обмінів полоненими", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський допускав, що за сприятливих умов війна в Україні може закінчитися наступного року. 

Тим часом Росія почала погрожувати виходом з переговорів, якщо Україна не здасть їй Донбас. А США, за словами глави держави, поставили умову щодо гарантій безпеки.

 

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
