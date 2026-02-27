Коли може завершитися війна в Україні — Зеленський назвав термін

Зеленський назвав можливий термін завершення війни в Україні
Дата публікації: 27 лютого 2026 12:15
Є "вікно можливостей" для завершення війни до осені та виборів у США, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відповів, коли може завершитися війна в Україні. За його словами, є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені та виборів у США.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Новини.LIVE.
Зеленський відповів, коли може завершитися війна
Президент заявив в інтерв'ю Sky News, що Україна має шанс просунутися до миру в найближчі місяці — до осені та важливих виборів у США.
