Коли може завершитися війна в Україні — Зеленський назвав термін

Термінова новина

Є "вікно можливостей" для завершення війни до осені та виборів у США, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли може завершитися війна в Україні. За його словами, є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені та виборів у США.

Реклама

Читайте також:

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, передає Новини.LIVE.

Зеленський відповів, коли може завершитися війна

Президент заявив в інтерв'ю Sky News, що Україна має шанс просунутися до миру в найближчі місяці — до осені та важливих виборів у США.

Новина доповнюється...