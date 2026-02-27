Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, які наслідки матиме віддача територій Росії

Зеленський пояснив, які наслідки матиме віддача територій Росії

Дата публікації: 27 лютого 2026 08:54
Що означатиме здача територій Росії — Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею віддати частину територій заради миру. Він пояснив, чим це насправді загрожує.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на інтерв'ю глави держави виданню Sky News.

Читайте також:

Зеленський про здачу територій РФ

Володимир Зеленський зазначив, що питання перемоги у війні буде залежати від того, як її визначити. Він наголосив, що повертати території військовим шляхом — це надто великі втрати. Разом з тим, глава держави заявив, що РФ не здатна досягти своїх цілей на полі бою.

"Вони не виграють, а ми не програємо", — зазначив Зеленський.

При цьому глава держави наголосив, що віддача частини територій Росії заради миру матиме свої наслідки. За його словами, передача таких міст, як Слов'янськ та Краматорськ, означатиме окупацію близько 200 тисяч українців.

"Хто сказав Росії, що ці люди хочуть бути росіянами? Якщо ні — їх уб'ють, відправлять на фронт або до в’язниці. Так само було в Луганську, Донецьку, Криму", — заявив глава держави.

Заяви Зеленського про мир в Україні

Раніше Президент відреагував на новий дедлайн лідера США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Зеленський зауважив, що Київ підтримує таку ідею щодо миру.

Крім того, глава держави заявив, що Україна обов'язково поверне усі окуповані території. Президент наголосив, що найголовніше на цьому шляху — не робити незворотних кроків.

Володимир Зеленський також передав послання російському диктатору Путіну. Український лідер наголосив, що готовий зустрітися з представником РФ заради встановлення миру.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
