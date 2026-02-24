Україна поверне всі окуповані території — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обовʼязково поверне усі окуповані території. Він пояснив, що найважливіше на цьому шляху.

Про це глава держави сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, передає Новини.LIVE.

Повернення окупованих територій

Український лідер заявив, що справедливе повернення всіх територій обовʼязково відбудеться.

"Я абсолютно переконаний у цьому. Найважливіше на цьому шляху — не визнавати нічого і не робити жодних кроків, які були б незворотними", — додав Зеленський.

Про що Зеленський говорив в інтервʼю

Глава держави розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. Він також пояснив, чи повʼязані дії України з блокуванням Starlink для Росії.

Зеленський наголосив, що в Україні і справді є проблема з ТЦК, однак також фіксується багато дезінформації.

Президент зауважив, що Україні потрібна конкретна дата вступу країни до Європейського Союзу.

Крім того, в інтервʼю Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та наголосив, що готовий до зустрічі.

Також глава держави відповів, чи готовий знову балотуватися в президенти України.