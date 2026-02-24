Україна поверне всі окуповані території — заява Зеленського

Зеленський заявив, що Україна поверне всі окуповані території
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обовʼязково поверне усі окуповані території. Він пояснив, що найважливіше на цьому шляху.
Про це глава держави сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, передає Новини.LIVE.
Повернення окупованих територій
Український лідер заявив, що справедливе повернення всіх територій обовʼязково відбудеться.
"Я абсолютно переконаний у цьому. Найважливіше на цьому шляху — не визнавати нічого і не робити жодних кроків, які були б незворотними", — додав Зеленський.
Про що Зеленський говорив в інтервʼю
Глава держави розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. Він також пояснив, чи повʼязані дії України з блокуванням Starlink для Росії.
Зеленський наголосив, що в Україні і справді є проблема з ТЦК, однак також фіксується багато дезінформації.
Президент зауважив, що Україні потрібна конкретна дата вступу країни до Європейського Союзу.
Крім того, в інтервʼю Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та наголосив, що готовий до зустрічі.
Також глава держави відповів, чи готовий знову балотуватися в президенти України.
