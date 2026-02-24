Видео
Главная Новости дня Зеленский отметил, что Украина вернет все свои территории

Зеленский отметил, что Украина вернет все свои территории

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:48
Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет оккупированные территории
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вернет все свои оккупированные Россией территорыии. Он абсолютно убежден в этом.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает Новини.LIVE.

Возвращение оккупированных территорий

Украинский лидер заявил, что справедливое возвращение всех территорий обязательно произойдет.

"Я абсолютно убежден в этом. Самое важное на этом пути — не признавать ничего и не делать никаких шагов, которые были бы необратимыми", — добавил Зеленский.

О чем Зеленский говорил в интервью

Глава государства рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. Он также объяснил, связаны ли действия Украины с блокировкой Starlink для России.

Зеленский отметил, что в Украине действительно есть проблема с ТЦК, однако также фиксируется много дезинформации.

Президент отметил, что Украине нужна конкретная дата вступления страны в Европейский Союз.

Кроме того, в интервью Зеленский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и отметил, что готов к встрече.

Также глава государства ответил, готов ли снова баллотироваться в президенты Украины.

Владимир Зеленский война Украина оккупация Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
