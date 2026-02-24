Зеленский хочет встретиться с Путиным — что сказал

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, они должны завершить войну.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ARD.

Реклама

Читайте также:

Зеленский обратился к Путину

"У меня есть простое послание для Путина: я готов к встрече, мы должны закончить войну", — сказал Зеленский.

Он заявил, что готов пойти на компромисс ради прекращения огня и также открыт к переговорам по российским территориальным требованиям, однако подчеркнул, что территориальные вопросы можно решать обязательно только между главами государств и правительств.

В то же время президент сказал, что Путин и россияне не хотят окончания войны.

"Думаю, что многие люди в России хотят, чтобы война продолжалась, и таким образом поддерживают Путина. Кроме того, я думаю, что оружейная промышленность поощряет Путина продолжать войну), потому что на оборону выделяется много денег", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что нельзя идти на все условия Путина, чтобы закончить войну. Это может привести к тому, украинцы будут бежать из дома.

Также президент считает, что сдача Донбасса не остановит Путина. Он подчеркнул, что России нельзя доверять.