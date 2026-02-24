Війна в Україні — Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та заявив, що готовий з ним зустрітися. Він наголосив, що вони повинні завершити війну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ARD.

"У мене є просте послання для Путіна: я готовий до зустрічі, ми повинні закінчити війну", — сказав Зеленський.

Він заявив, що готовий піти на компроміс заради припинення вогню і також відкритий до перемовин щодо російських територіальних вимог, однак наголосив, що територіальні питання можна вирішувати обов'язково лише між главами держав і урядів.

Водночас президент сказав, що Путін і росіяни не хочуть закінчення війни.

"Думаю, що багато людей на Росії хочуть, щоб війна продовжувалася, і таким чином підтримують Путіна. Крім того, я думаю, що збройова промисловість заохочує Путіна продовжувати війну), тому що на оборону виділяється багато грошей", — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що не можна йти на всі умови Путіна, аби закінчити війну. Це може призвести до того, українці тікатимуть з дому.

Також президент вважає, що здача Донбасу не зупинить Путіна. Він наголосив, що Росії не можна довіряти.