Україна
Зеленський передав послання Путіну — що сказав

Зеленський передав послання Путіну — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 14:04
Війна в Україні — Зеленський готовий зустрітися з Путіним
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та заявив, що готовий з ним зустрітися. Він наголосив, що вони повинні завершити війну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ARD.

Читайте також:

Зеленський звернувся до Путіна

"У мене є просте послання для Путіна: я готовий до зустрічі, ми повинні закінчити війну", — сказав Зеленський.

Він заявив, що готовий піти на компроміс заради припинення вогню і також відкритий до перемовин щодо російських територіальних вимог, однак наголосив, що територіальні питання можна вирішувати обов'язково лише між главами держав і урядів.

Водночас президент сказав, що Путін і росіяни не хочуть закінчення війни. 

"Думаю, що багато людей на Росії хочуть, щоб війна продовжувалася, і таким чином підтримують Путіна. Крім того, я думаю, що збройова промисловість заохочує Путіна продовжувати війну), тому що на оборону виділяється багато грошей", — зазначив Володимир Зеленський. 

Раніше Зеленський заявив, що не можна йти на всі умови Путіна, аби закінчити війну. Це може призвести до того, українці тікатимуть з дому. 

Також президент вважає, що здача Донбасу не зупинить Путіна. Він наголосив, що Росії не можна довіряти. 

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні зустріч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
