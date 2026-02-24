Выборы президента — готов ли Зеленский пойти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, готов ли он снова идти на выборы. По словам политика, все будет зависеть от конкретной ситуации.

Об этом Президент Украины заявил в интервью ARD во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о выборах в Украине

Глава государства отметил, что ни Америка, ни Россия не должны решать, когда в Украине будут выборы. Зеленский подчеркнул, что это касается только украинского народа. Президент также заявил, что он готов провести выборы после согласования двухмесячного прекращения огня.

"Я не знаю (Буду ли баллотироваться на выборах снова. — Ред). Вопрос в том, когда это будет? В какой ситуации будет страна? Если это война, это одна из ситуаций. Тогда да. Но если это мир, то это не факт. Пока что я нахожусь в пределах этого периода (Первого срока президентства. — Ред.). Не по моей воле он длится так долго", — отметил Зеленский.

Он добавил, что готов провести выборы немедленно. Однако для этого должны быть соответствующие условия.

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Дайте нам безопасность для проведения выборов. Дайте нам прекращение огня на это время. Вот и все", — сказал глава государства.

В то же время он добавил, что пока американцы не могут договориться с россиянами о прекращении огня. Зеленский отметил, что важно завершение войны с гарантиями того, что она снова не начнется.

Другие заявления Зеленского

В интервью ARD глава государства заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что войну нужно завершить.

Также украинский лидер высказался относительно вступления в Евросоюз. По его словам, Киев не требует сделать это до 2027 года, однако нашему государству нужна конкретика относительно возможной даты.

Кроме того, Президент прокомментировал мобилизацию в Украине. Он отметил, что с этим есть проблемы. В то же время, по словам Зеленского, в сети распространяется много дезинформации относительно этого со стороны России.

Глава государства также прокомментировал успехи ВСУ на юге. Военные начали там наступательную операцию, в рамках которой удалось освободить около 400 квадратных километров территории.

Выборы в Украине

Ранее мы писали о том, что на послевоенных выборах в Украине голосования онлайн не будет. В противном случае это может создать риски для легитимности процесса.

Нардеп Роман Лозинский заявил, что в новом законопроекте о выборах хотят упростить голосование для военных. Они смогут предъявить военно-учетный документ вместо паспорта.

Кроме того, могут сократить проходной барьер для партий. Депутат и член рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам Елена Шуляк отметила, что речь идет о снижении от 5% до 3%.