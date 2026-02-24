Вибори в Україні — чи буде Зеленський йти на другий термін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Глава держави Володимир Зеленський відповів, чи готовий він піти у президенти знову. За його словами, все буде залежати від ситуації.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю ARD у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився про вибори в Україні

Глава держави зазначив, що ані Америка, ані Росія не повинні вирішувати, коли в Україні будуть вибори. Зеленський наголосив, що це стосується лише українського народу. Президент також заявив, що він готовий провести вибори після узгодження двомісячного припинення вогню.

"Я не знаю (Чи буду балотуватися на виборах знову. — Ред). Питання в тому, коли це буде? У якій ситуації буде країна? Якщо це війна, це одна з ситуацій. Тоді так. Але якщо це мир, то це не факт. Поки що я перебуваю в межах цього періоду (Першого терміну президентства. — Ред.). Не з моєї волі він триває так довго", — зазначив Зеленський.

Він додав, що готовий провести вибори негайно. Однак для цього повинні бути відповідні умови.

"Всім, хто піднімає тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Дайте нам безпеку для проведення виборів. Дайте нам припинення вогню на цей час. От і все", — сказав глава держави.

Водночас він додав, що поки що американці не можуть домовитися з росіянами щодо припинення вогню. Зеленський наголосив, що важливе завершення війни з гарантіями того, що вона знову не почнеться.

Інші заяви Зеленського

В інтерв'ю ARD глава держави заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним. Зеленський зауважив, що війну потрібно завершити.

Також український лідер висловився щодо вступу в Євросоюз. За його словами, Київ не вимагає зробити це до 2027 року, однак нашій державі потрібна конкретика стосовно можливої дати.

Крім того, Президент прокоментував мобілізацію в Україні. Він зауважив, що з цим є проблеми. Водночас, за словами Зеленського, в мережі шириться багато дезінформації стосовно цього зі сторони Росії.

Глава держави також прокоментував успіхи ЗСУ на півдні. Військові розпочали там наступальну операцію, в межах якої вдалося звільнити близько 400 квадратних кілометрів території.

Вибори в Україні

Раніше ми писали про те, що на післявоєнних виборах в Україні голосування онлайн не буде. В іншому випадку це може створити ризики для легітимності процесу.

Нардеп Роман Лозинський заявив, що в новому законопроєкті про вибори хочуть спростити голосування для військових. Вони зможуть пред'явлити військово-обліковий документ замість паспорта.

Крім того, можуть скоротити прохідний бар'єр для партій. Депутатка та членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів Олена Шуляк зазначила, що йдеться про зниження від 5% до 3%.