Чи братимуть участь у виборах жителі ТОТ і чи можливе голосування онлайн

Альтернативного голосування на післявоєнних виборах в Україні не буде. Це може створити ризики для легітимності виборів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на презентацію нардепки Таміли Ташевої під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо післявоєнних виборів у п’ятницю, 20 лютого.

Чи братимуть участь у виборах жителі ТОТ

Альтернативні способи голосування, зокрема електронне чи поштове, наразі не підтримуються робочою групою.

Крім того, забороняються виборчі дільниці на території Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територіях України. Очікується, що у таких випадках Росія перешкоджатиме виборам.

Водночас на ТОТ обов’язково має відбуватися інфоркампанія — якщо людина захоче проголосувати — вона може виїхати на підконтрольну Києву територію України.

Підставою для отримання бюлетеня для людей, які виїхали з ТОТ, може бути "білий" паспорт.

Також згідно з попередніми напрацюваннями, ВПО зможуть змінити виборчу адресу або місце голосування у паперовій чи електронній формі, але не пізніше ніж за 30 днів до виборів.

Які вже є напрацювання щодо виборів

Робоча група попередньо вирішила, що кандидати на післявоєнних виборах в Україні повинні повідомляти про те, чи були у них наявні зв’язки з РФ.

Для військовослужбовців допускається голосування на виборах за наявності військово-облікового документа замість паспорта.

Крім того, прохідний бар’єр для партій можуть скоротити до 3%. Але остаточної згоди у цьому питанні робоча група поки не дійшла.

Повна версія законопроєкта про вибори має з’явитися протягом найближчих тижнів.