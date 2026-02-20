Нардеп відповів, чи готові США відрядити спостерігачів на вибори в Україні

Виборча дільниця. Ілюстративне фото: Рух "Чесно"

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв пояснив, чи готові американці відрядити своїх спостерігачів в Україні у разі перемир'я для проведення виборів. На його думку, Сполучені Штати Америки не підуть на такий крок.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп про вибори в Україні та спостерігачів США

Отже, на думку нардепа, американці не готові надіслати своїх спостерігачів в Україну у разі настання перемирʼя для проведення виборів.

Він пояснив, що проблема виборів лежить не в площині страху перед змінами, а виключно в спроможності їх провести так, щоб результати були визнані як самими громадянами України, так і міжнародною спільнотою.

"Ніхто не готовий (відрядити наглядачів, — Ред.), бо всі розуміють, що це перемир'я є тимчасовим. А от що далі буде — ніхто не розуміє. Тому гарантії безпеки стають надзвичайними", — зауважив Соболєв.

Водночас він додав, що відсутність розуміння того, що відбудеться після формального заморожування фронту, змушує Україну жорстко фіксувати свої червоні лінії.

"Всі зрозуміли, що ніхто не боїться виборів. Питання в тому, а чи можна ці вибори організувати.

І чи ті самі американці готові прислати нам 10 тисяч спостерігачів на виборчій дільниці для того, щоб відстежувати ці вибори чесні й прозорі? А європейці готові нам прислати теж таку саму кількість спостерігачів? І все, і питання буде знято. Ніхто не готовий. Бо всі розуміють, що це перемир'я є тимчасовим. А от що далі буде, ніхто не розуміє. От чому і гарантії безпеки стають надзвичайними", — резюмував нардеп.

Проведення виборів в Україні під час війни — що відомо

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні неможливо організувати вибори за один-два тижні. Він наголосив, що тема виборів не може бути інструментом зовнішнього тиску, адже це рішення, яке ухвалюють українці.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна нібито готується до проведення виборів та референдуму щодо миру через тиск з боку США.

Однак Зеленський спростував інформацію про нібито підготовку до оголошення дати президентських виборів. Натомість він назвав ключові умови, за яких готовий провести вибори.