Стало известно, направят ли США наблюдателей на выборы в Украину

Избирательный участок. Иллюстративное фото: Движение "Честно"

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Соболев заявил, что США не готовы отправить своих наблюдателей в Украину для проведения выборов. По его мнению, европейцы также не готовы это сделать.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп о выборах в Украине и наблюдателях США

Таким образом, по мнению нардепа, американцы не готовы прислать своих наблюдателей в Украину в случае наступления перемирия для проведения выборов.

Он пояснил, что проблема выборов лежит не в плоскости страха перед изменениями, а исключительно в способности их провести так, чтобы результаты были признаны как самими гражданами Украины, так и международным сообществом.

"Никто не готов (отправить наблюдателей, — Ред.), потому что все понимают, что это перемирие является временным. А вот что дальше будет — никто не понимает. Поэтому гарантии безопасности становятся чрезвычайными", — отметил Соболев.

В то же время он добавил, что отсутствие понимания того, что произойдет после формального замораживания фронта, заставляет Украину жестко фиксировать свои красные линии.

"Все поняли, что никто не боится выборов. Вопрос в том, а можно ли эти выборы организовать.

И те же американцы готовы прислать нам 10 тысяч наблюдателей на избирательный участок для того, чтобы отслеживать эти выборы честные и прозрачные? А европейцы готовы нам прислать тоже такое же количество наблюдателей? И все, и вопрос будет снят. Никто не готов. Потому что все понимают, что это перемирие является временным. А вот что дальше будет, никто не понимает. Вот почему и гарантии безопасности становятся чрезвычайными", — резюмировал нардеп.

Проведение выборов в Украине во время войны — что известно

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине невозможно организовать выборы за одну-две недели. Он подчеркнул, что тема выборов не может быть инструментом внешнего давления, ведь это решение, которое принимают украинцы.

Накануне в СМИ появилась информация, что Украина якобы готовится к проведению выборов и референдума по миру из-за давления со стороны США.

Однако Зеленский опроверг информацию о якобы подготовке к объявлению даты президентских выборов. Вместо этого он назвал ключевые условия, при которых готов провести выборы.