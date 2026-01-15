Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім запропонував змінити систему підтримки ВПО державою

Кім запропонував змінити систему підтримки ВПО державою

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 19:09
Віталій Кім запропонував посилити підтримку ВПО - у яких аспектах
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Telegram-канал Віталія Кіма

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім запропонував посилити систему державної підтримки вимушених переселенців. 

Про це він зазначив у своїй публікації для видання "Главком".

Реклама
Читайте також:

Кожен п'ятий житель прифронтової громади — переселенець  

Головна ідея Кіма — не розглядати ВПО, особливо на прифронтових територіях, як суб’єкт отримання соціальних послуг чи "тягар" для держави. А навпаки — як "можливість", стратегічний людський капітал, необхідний потенціал для економічної стійкості громад та відбудови країни.

"Сьогодні в Україні близько 4,5–4,6 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, але з найбільшим навантаженням стикаються саме громади вздовж лінії бойових дій, які одночасно переживають регулярні обстріли, зазнають інфраструктурних та кадрових втрат, приймають сотні тисяч людей і при цьому їм вдається забезпечувати стійкість соціальної, медичної та освітньої систем. За статистикою кожен пʼятий житель прифронтової громади – переселенець. І це люди, які не лише потребують житла чи виплат. Це потенційні медики, педагоги, підприємці. Тобто той людський капітал, без якого економічна стійкість прифронтових територій неможлива", — зазначив очільник ОВА.

Підхід до розв'язання проблем має бути глобальним та комплексним

Він перерахував головні проблеми, з якими стикаються ВПО прифронтових регіонів. Серед них: житло, робота, освіта, кадрове виснаження та ментальне здоров’я.

Кім запропонував підійти до розв'язання цих питань комплексно і глобально. Як приклад, він навів успішний досвід Миколаївщини, де було створено 100 об’єктів тимчасового й соціального житла, встановлено понад 75 модульних будинків, працює мережа з восьми Центрів життєстійкості, які надали понад 10 тисяч психологічних послуг.

"В межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад, ми сформували наступну позицію: прифронтові регіони потребують окремого, спеціального режиму підтримки вимушених переселенців. Це не про преференції, а про реальні умови, яких потребують люди. Необхідно перейти від універсального підходу до сегментованої політики підтримки, яка враховує реальність прифронтових регіонів. Важливим кроком є окремий напрямок підтримки ВПО в межах запропонованого Фонду підтримки прифронтових територій. Його завдання — фінансування житла, реконструкція місць компактного проживання, створення укриттів та підтримка інфраструктури, яка рятує життя та створює умови, аби люди залишались", — наголосив Кім. 

Житло та робота для ВПО

Окремий блок, на якому він акцентував — програма "Житло + Робота для ВПО". Її логіка наступна: житло має бути напряму пов’язане з роботою. Якщо людина працює у критично важливій сфері — медицині, освіті, соціальних послугах – необхідно забезпечити її службовим або доступним житлом.

"Потрібне і посилення психологічної підтримки, також важливим є питання соціальної адаптації осіб старшого віку та осіб з інвалідністю в приймаючих громадах. Крім цього, потрібен перехід до моделі "єдиного вікна" для отримання всіх соціальних послуг. Усі ці рішення дають державі очевидний стратегічний ефект: вони сприяють утриманню людей у прифронтових регіонах, допомагають зберігати тут кадровий потенціал, стабілізують локальні економіки, зменшують залежність від гуманітарної допомоги та формують нову модель регіональної стійкості, у фундаменті якої люди, а не заходи тимчасової підтримки", — констатував Віталій Кім. 

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що у 2026-му році пріоритетами у розвитку медицини мають бути підвищення заробітної плати медикам та забезпечення їх житлом. 

До речі, також Кім якось закликав посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу. 

Миколаїв Віталій Кім ВПО війна держдопомога
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації