Віталій Кім запропонував посилити підтримку ВПО - у яких аспектах

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Telegram-канал Віталія Кіма

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім запропонував посилити систему державної підтримки вимушених переселенців.

Про це він зазначив у своїй публікації для видання "Главком".

Головна ідея Кіма — не розглядати ВПО, особливо на прифронтових територіях, як суб’єкт отримання соціальних послуг чи "тягар" для держави. А навпаки — як "можливість", стратегічний людський капітал, необхідний потенціал для економічної стійкості громад та відбудови країни.

"Сьогодні в Україні близько 4,5–4,6 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, але з найбільшим навантаженням стикаються саме громади вздовж лінії бойових дій, які одночасно переживають регулярні обстріли, зазнають інфраструктурних та кадрових втрат, приймають сотні тисяч людей і при цьому їм вдається забезпечувати стійкість соціальної, медичної та освітньої систем. За статистикою кожен пʼятий житель прифронтової громади – переселенець. І це люди, які не лише потребують житла чи виплат. Це потенційні медики, педагоги, підприємці. Тобто той людський капітал, без якого економічна стійкість прифронтових територій неможлива", — зазначив очільник ОВА.

Підхід до розв'язання проблем має бути глобальним та комплексним

Він перерахував головні проблеми, з якими стикаються ВПО прифронтових регіонів. Серед них: житло, робота, освіта, кадрове виснаження та ментальне здоров’я.

Кім запропонував підійти до розв'язання цих питань комплексно і глобально. Як приклад, він навів успішний досвід Миколаївщини, де було створено 100 об’єктів тимчасового й соціального житла, встановлено понад 75 модульних будинків, працює мережа з восьми Центрів життєстійкості, які надали понад 10 тисяч психологічних послуг.

"В межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад, ми сформували наступну позицію: прифронтові регіони потребують окремого, спеціального режиму підтримки вимушених переселенців. Це не про преференції, а про реальні умови, яких потребують люди. Необхідно перейти від універсального підходу до сегментованої політики підтримки, яка враховує реальність прифронтових регіонів. Важливим кроком є окремий напрямок підтримки ВПО в межах запропонованого Фонду підтримки прифронтових територій. Його завдання — фінансування житла, реконструкція місць компактного проживання, створення укриттів та підтримка інфраструктури, яка рятує життя та створює умови, аби люди залишались", — наголосив Кім.

Житло та робота для ВПО

Окремий блок, на якому він акцентував — програма "Житло + Робота для ВПО". Її логіка наступна: житло має бути напряму пов’язане з роботою. Якщо людина працює у критично важливій сфері — медицині, освіті, соціальних послугах – необхідно забезпечити її службовим або доступним житлом.

"Потрібне і посилення психологічної підтримки, також важливим є питання соціальної адаптації осіб старшого віку та осіб з інвалідністю в приймаючих громадах. Крім цього, потрібен перехід до моделі "єдиного вікна" для отримання всіх соціальних послуг. Усі ці рішення дають державі очевидний стратегічний ефект: вони сприяють утриманню людей у прифронтових регіонах, допомагають зберігати тут кадровий потенціал, стабілізують локальні економіки, зменшують залежність від гуманітарної допомоги та формують нову модель регіональної стійкості, у фундаменті якої люди, а не заходи тимчасової підтримки", — констатував Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що у 2026-му році пріоритетами у розвитку медицини мають бути підвищення заробітної плати медикам та забезпечення їх житлом.

До речі, також Кім якось закликав посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу.