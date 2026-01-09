Віталій Кім ініціює посилення держпідтримки дитячих будинків

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу. Він зазначив, що готується відповідна пропозиція до уряду.

Про це Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кім ініціює зміну правил для дитячих будинків сімейного типу

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім виступив з ініціативою, покликаною посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу.

"Вісім нових дитячих будинків сімейного типу ми створили у 2025 році, і плануємо ще збільшити фінансування цих програм. Але справа в тому, що ДБСТ надають житло, яке втім залишається у власності громади. Тобто 10-15 років там люди живуть, виховують дітей, потім вони роз'їжджаються після 18 років, і це житло має повертатися до громади.

На мою думку, треба це житло залишати цим сім'ям. Адже якщо люди там живуть 15 років, вони вкладають в нього гроші, плюс вкладаються фінансово у виховання дітей. Тож я буду звертатися до уряду з такою ініціативою", — наголосив Кім.

За його словами, за минулий рік лише у Миколаївській області майже 100 дітей знайшли притулок у сім'ях.

"Є особливість певна в Миколаївщині, тому що, наприклад, це діти із сімей прифронтових, і вони не хочуть далеко переїжджати. Вони хочуть бути поруч з місцем, де вони народилися", — додав очільник ОВА.

Зазначимо, напередодні Віталій Кім відвідав новостворений дитячий будинок сімейного типу родини Калініних у Снігурівці, про що повідомив у своїх соцмережах.

"Снігурівська громада — є деокупованою прифронтовою громадою. І тут люди попри всі виклики створюють нові сім’ї, живуть та працюють. Це свідчить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Також в нас є напрацювання, які будемо пропонувати уряду, щодо вирішення ряду системних проблем в цій сфері", — констатував Кім.

