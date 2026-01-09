Віталій Кім ініціює посилення держпідтримки дитячих будинків

Кім закликав посилити держпідтримку дитячих будинків
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу. Він зазначив, що готується відповідна пропозиція до уряду.
Про це Віталій Кім заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Кім ініціює зміну правил для дитячих будинків сімейного типу
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім виступив з ініціативою, покликаною посилити державну підтримку дитячих будинків сімейного типу.
"Вісім нових дитячих будинків сімейного типу ми створили у 2025 році, і плануємо ще збільшити фінансування цих програм. Але справа в тому, що ДБСТ надають житло, яке втім залишається у власності громади. Тобто 10-15 років там люди живуть, виховують дітей, потім вони роз'їжджаються після 18 років, і це житло має повертатися до громади.
На мою думку, треба це житло залишати цим сім'ям. Адже якщо люди там живуть 15 років, вони вкладають в нього гроші, плюс вкладаються фінансово у виховання дітей. Тож я буду звертатися до уряду з такою ініціативою", — наголосив Кім.
За його словами, за минулий рік лише у Миколаївській області майже 100 дітей знайшли притулок у сім'ях.
"Є особливість певна в Миколаївщині, тому що, наприклад, це діти із сімей прифронтових, і вони не хочуть далеко переїжджати. Вони хочуть бути поруч з місцем, де вони народилися", — додав очільник ОВА.
Зазначимо, напередодні Віталій Кім відвідав новостворений дитячий будинок сімейного типу родини Калініних у Снігурівці, про що повідомив у своїх соцмережах.
"Снігурівська громада — є деокупованою прифронтовою громадою. І тут люди попри всі виклики створюють нові сім’ї, живуть та працюють. Це свідчить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Також в нас є напрацювання, які будемо пропонувати уряду, щодо вирішення ряду системних проблем в цій сфері", — констатував Кім.
Нагадаємо, що нещодавно Кім наголосив на необхідності підвищити зарплати медикам.
Також раніше Кім заявив, що для ВПО має бути гарантоване право голосу.
Читайте Новини.LIVE!