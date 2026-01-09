Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Ким призвал усилить господдержку детских домов

Ким призвал усилить господдержку детских домов

Дата публикации 9 января 2026 22:59
Виталий Ким инициирует усиление господдержки детских домов
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал усилить государственную поддержку детских домов семейного типа. Он отметил, что готовится соответствующее предложение к правительству.

Об этом Виталий Ким заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Ким инициирует изменение правил для детских домов семейного типа

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выступил с инициативой, призванной усилить государственную поддержку детских домов семейного типа.

"Восемь новых детских домов семейного типа мы создали в 2025 году, и планируем еще увеличить финансирование этих программ. Но дело в том, что ДДСТ предоставляют жилье, которое впрочем остается в собственности общины. То есть 10-15 лет там люди живут, воспитывают детей, потом они разъезжаются после 18 лет, и это жилье должно возвращаться в общину.

По моему мнению, надо это жилье оставлять этим семьям. Ведь если люди там живут 15 лет, они вкладывают в него деньги, плюс вкладываются финансово в воспитание детей. Поэтому я буду обращаться к правительству с такой инициативой", — подчеркнул Ким.

По его словам, за прошлый год только в Николаевской области почти 100 детей нашли приют в семьях.

"Есть особенность определенная в Николаевской области, потому что, например, это дети из семей прифронтовых, и они не хотят далеко переезжать. Они хотят быть рядом с местом, где они родились", — добавил глава ОВА.

Отметим, накануне Виталий Ким посетил новосозданный детский дом семейного типа семьи Калининых в Снигиревке, о чем сообщил в своих соцсетях.

"Снигиревская громада — является деоккупированной прифронтовой громадой. И здесь люди, несмотря на все вызовы, создают новые семьи, живут и работают. Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Также у нас есть наработки, которые будем предлагать правительству, по решению ряда системных проблем в этой сфере", — констатировал Ким.

Напомним, что недавно Ким отметил необходимость повысить зарплаты медикам.

Также ранее Ким заявил, что для ВПЛ должно быть гарантировано право голоса.

дети Николаевская область Виталий Ким помощь дети-сироты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
