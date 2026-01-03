Видео
Главная Новости дня Для ВПЛ должно быть гарантировано право голоса, — Ким

Для ВПЛ должно быть гарантировано право голоса, — Ким

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 08:28
Голосование ВПЛ — им нужно гарантировать право голоса
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что для внутренне переселенных лиц должно быть гарантировано право голоса. Это должно быть независимо от места жительства.

Об этом Виталий Ким сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Право голоса для ВПЛ

Ким рассказал, что сейчас в Украине 4-4,5 млн внутренне переселенных лиц. По его словам, 900 тысяч человек получают помощь на постоянной основе. Другие граждане размещены у родственников или на работе. Глава ОВА считает, что также важный вопрос, чтобы обеспечить право голоса для всех переселенцев.

"Очень важный вопрос, чтобы обеспечить право голоса всех ВПО. Как это реализовать — вопрос открытый. Я считаю, что это обязательно надо делать, независимо от того, где ты. Есть очень много людей, которые пострадали и были вынуждены переселиться. Права, которые есть у них обязательны к реализации", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, ранее Ким объяснил, почему прифронтовые области должны получать преимущества. Прежде всего вопрос заключается в безопасности.

Также глава ОВА раскрыл, как Николаевщина держит экономический фронт. За время военного положения в регион релоцировались 940 бизнесов.

Николаевская область переселенцы Виталий Ким голосование ВПЛ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
