Голосування ВПО — їм потрібно гарантувати право голосу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для внутрішньо переселених осіб має бути гарантоване право голосу. Це повинно бути незалежно від місця проживання.

Про це Віталій Кім повідомив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Право голосу для ВПО

Кім розповів, що наразі в Україні 4-4,5 млн внутрішньо переселених осіб. За його словами, 900 тисяч осіб отримують допомогу на постійній основі. Інші громадяни розміщені у родичів чи на роботі. Очільник ОВА вважає, що також важливе питання, аби забезпечити право голосу для усіх переселенців.

"Дуже важливе питання, щоб забезпечити право голосу усіх ВПО. Як це реалізувати — питання відкрите. Я вважаю, що це обов'язково треба робити, незалежно від того, де ти. Є дуже багато людей, які постраждали і були змушені пересилитися. Права, які є в них обов'язкові до реалізації", — підкреслив Віталій Кім.

