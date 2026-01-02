Кім розповів, як Асоціація міст і громад допомагає Миколаївщині

Віталій Кім. Фото: Reuters

Асоціація прифронтових міст і громад допомогла достукатись до Кабміну та Офісу президента. Основною цінністю цієї асоціації є горизонтальна і вертикальна комунікація.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтервʼю для Новини.LIVE.

Як Асоціація міст і громад допомагає Миколаївщині

"Це лідери першочергово. У цю асоціацію дуже багато міст і громад увійшли. Ми вибудували горизонтальну асоціацію — це між громадами і між керівниками різного рівня. Це допомагає, тому що багато різних проєктів реалізовано в різних громадах, і інші громади про них просто не знають. І простіше простого обмінятися досвідом всередині нашої країни", — зазначив Кім.

Також, за його словами, у цій асоціації є вертикальний рівень. Це тоді, коли питання піднімається не від конкретної громади чи області, а від багатьох областей на рівень Кабінету міністрів та Офісу президента.

"І пропозиції інакше сприймаються, бо мають вже систематизований характер. Тому є інструментарій, який може давати результат, і воно має трансформуватися в закони України щодо підтримки чи змінення законодавчої бази, щоб інтереси прифронтових регіонів були враховані", — додав він.

Проте, незважаючи на все це, ризики обстрілів не зникли. Тому Кім наголосив, що прифронтові області мають отримувати додаткові переваги та преференції.

Нагадаємо, Кім — один серед тих, кому українці довіряють найбільше.

Також очільник Миколаївщини розповів в інтерв’ю Новини.LIVE, чи готується область до референдуму та чи налаштована Росія на закінчення війни.