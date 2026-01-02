Відео
Головна Новини дня Кім і Терехов є регіональними лідерами з найвищою довірою

Кім і Терехов є регіональними лідерами з найвищою довірою

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:40
Кіму й Терехову українці довіряють найбільше серед усіх регіональних лідерів — SOCIS
Ігор Терехов та Віталій Кім. Фото: пресслужба Харківської міськради

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мер Харкова Ігор Терехов очолили рейтинг регіональних лідерів, які користуються найбільшою довірою серед українців.

Про це свідчать підсумки дослідження, що провела компанія SOCIS.

Читайте також:

Кому українці довіряють найбільше

Згідно з опитуванням щодо рівня довіри до лідерів різних сфер політичного, громадського та духовного життя у списку регіональних чиновників, до яких є найвища довіра з боку суспільства, Віталій Кім посів перше місце з рівнем довіри у 44%, а Ігор Терехов друге з 40%.

опитування

З-поміж представників центральної влади найбільшою довірою користується президент Володимир Зеленський (43%) та перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (26%).

Також українці висловились щодо найвищого рівня довіри до військових лідерів: екс-головком, посол у Великій Британії Валерій Залужний — 76%, начальник ГУР Кирило Буданов — 72%.

Дослідження, проведене SOCIS, є частиною постійного моніторингу громадської думки "Барометр", який компанія проводить регулярно останні 10 років. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,6%.

Нагадаємо, нещодавно Кім дав велике інтервʼю Новини.LIVE, де розповів, чи буде мир у 2026 році.

А Терехов раніше пояснив, чому Україні потрібен мир, а не перемир’я з постійними ризиками.

Володимир Зеленський Валерій Залужний опитування Ігор Терехов Віталій Кім
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
