Киму и Терехову украинцы доверяют больше всех региональных лидеров — SOCIS

Ким и Терехов являются региональными лидерами с высоким доверием
Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов возглавили рейтинг региональных лидеров, которые пользуются наибольшим доверием среди украинцев.
Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией SOCIS.
Кому украинцы доверяют больше всего
Согласно опросу по уровню доверия к лидерам различных сфер политической, общественной и духовной жизни в списке региональных чиновников, к которым есть самое высокое доверие со стороны общества, Виталий Ким занял первое место с уровнем доверия в 44%, а Игорь Терехов второе с 40%.
Среди представителей центральной власти наибольшим доверием пользуется президент Владимир Зеленский (43%) и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров (26%).
Также украинцы высказались относительно высокого уровня доверия к военным лидерам: экс-глава, посол в Великобритании Валерий Залужный — 76%, начальник ГУР Кирилл Буданов — 72%.
Исследование, проведенное SOCIS, является частью постоянного мониторинга общественного мнения "Барометр", который компания проводит регулярно последние 10 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.
