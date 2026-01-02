Киму и Терехову украинцы доверяют больше всех региональных лидеров — SOCIS

Игорь Терехов и Виталий Ким. Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ), мэр Харькова Игорь Терехов возглавили рейтинг региональных лидеров, которые пользуются наибольшим доверием среди украинцев.

Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией SOCIS.

Согласно опросу по уровню доверия к лидерам различных сфер политической, общественной и духовной жизни в списке региональных чиновников, к которым есть самое высокое доверие со стороны общества, Виталий Ким занял первое место с уровнем доверия в 44%, а Игорь Терехов второе с 40%.

Среди представителей центральной власти наибольшим доверием пользуется президент Владимир Зеленский (43%) и первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров (26%).

Также украинцы высказались относительно высокого уровня доверия к военным лидерам: экс-глава, посол в Великобритании Валерий Залужный — 76%, начальник ГУР Кирилл Буданов — 72%.

Исследование, проведенное SOCIS, является частью постоянного мониторинга общественного мнения "Барометр", который компания проводит регулярно последние 10 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.

