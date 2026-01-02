Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 09:35
Обстрелы Николаевщины и окончание войны, - интервью Кима FB/Николаевская ОГА
Виталий Ким, председатель Николаевской ОВА

Каким 2025 год был для Николаевщины и будет ли мир в следующем году — интервью Новини.LIVE рассказал Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА.

Каким 2025 год был для Николаевщины?

— Монотонный, но лучше, чем могло бы быть. Обстрелы хоть и были, но жертв и раненых меньше. Год восстановления критической инфраструктуры, условий и безопасности для обучения, улучшения оздоровительного комплекса, создания Ассоциации прифронтовых городов и громад. В общем год монотонной и кропотливой работы.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация с обстрелами на Николаевщине, ведь кроме привычных уже шахедов и ракет, к вам также долетают новые ударные дроны "молнии" на старлинках.

— На юге по-разному. Ситуация в Николаеве, Одессе, Херсоне и Запорожье отличается между собой. Потому что у нас разные угрозы и разная результативность.

Что касается Николаевщины, то враг значительно увеличил объем обстрелов, появились новые виды вооружения такие, как дроны молния, которые достают до Николаева. Поэтому мы тоже меняем тактику и постоянно учимся, совершенствуем наше ПВО, чтобы наши жители могли спокойно жить и работать.

Как говорят в Одессе — "мы угрозы принимаем". Средства противодействия есть, в первую очередь это РЭБ. Также мы увеличиваем количество перехватчиков и прорабатываем пути противодействия этим новым средствам.

Враг в целом увеличил количество атак по украинскому югу, сложная ситуация в Одесской области. Сказывается ли она на Николаевщине, в частности?

— Мы хоть и в единой системе, но Николаевщина не зависит от критической инфраструктуры Одесской области. К тому же у нас есть наработки прошлых лет, которые мы воплощали в жизнь с точки зрения энергонезависимости. Я рассчитывал, что возможно будут тяжелые обстрелы и времена. Поэтому мы готовились к этой ситуации много лет и многое успели сделать.

Мы независимы и даже можем помогать Херсонщине.

Какова ситуация со светом на Николаевщине?

— У нас как у всех действуют графики отключения света по одной-полутора очередей. Восстанавливаем поврежденное, потому что, к сожалению, у нас тоже не без попаданий. Также нам нужно восстановить резервы, чтобы быстро восстанавливаться при новых ударах. А вот вода и газ у нас пока бесперебойно.

Как решаете проблемы ветеранов и освобожденных из российского плена?

— Это отдельное направление, которое мы усиливаем. Приобщили к нему еще общественные организации, у меня два советника, которые отдельно занимаются ветеранскими проблемами. В общем стараемся создать социум, где ветеранам будет комфортно жить и развиваться.

Звільнені із російського полону військові
Освобожденные из российского плена военные. Фото: Николаевская ОВА

Внедряем цифровой уровень, чтобы улучшить коммуникацию и понемногу отходить от человеческого фактора. Поэтому все больше и больше услуг наши ветераны получают в цифре. То есть без привлечения человека и если честно, это улучшает качество и более эффективно позволяет ветерану разобраться в запросе.

И учитывая, что до полномасштабки у нас был самый большой контингент военных и у нас отдельные отношения с военными в регионе, для нас важно, чтобы были комфортные условия у ветеранов и у их семей.

Как преодолеваете вызовы с медициной на Николаевщине?

— Мы закончили переговорный процесс с городом по созданию единой госпитальной сети. В частности, 3-й роддом передают в областную собственность, чтобы система работала централизованно.

Что касается областных проблем, то в первую очередь это проблемы кадровые. Есть много талантливых врачей, которые несмотря на все, работают в регионе с повышенной нагрузкой и риском. Сами прифронтовые, благодаря Минздраву получили усиленный военный пакет. Знаю, что в бюджете заложено повышение зарплаты медикам. Решить проблемы также помогает Ассоциация прифронтовых регионов, потому что оно все систематизировалось и подается как общая проблематика. Результаты есть.

Для меня лично важно, чтобы медики были обеспечены жильем и имели более высокую зарплату за риски работы в прифронтовых регионах. И в отношении медицины этот вопрос будет основным на 26 год.

На сколько именно медикам могут повысить зарплаты?

— 40 тысяч — врачи и вниз по сетке. Но в принципе это сделано и уже заложено в бюджет. Я считаю, что всем понемногу нужно поднимать зарплату, потому что в условиях войны это необходимость.

Относительно жилья для медиков. В целом у меня идея, чтобы государство строило жилье для военных, медиков и учителей. Есть рыночная стоимость жилья, которую строят застройщики, а есть себестоимость жилья, которая может отличаться. И если убрать оттуда коррупционную составляющую, земельную — можно достичь большего количества. У нас такой опыт есть и так можно строить.

Однако сейчас у нас есть опыт с международными партнерами по модульному жилью, которое устанавливают в общинах для в частности, ВПЛ. Но кроме ВПЛ, общины также предоставляют это жилье медикам, полицейским, педагогам, чтобы привлечь их в свои общины. Их кажется 26 и эти домики пользуются спросом. Все общины попросили увеличить финансирование этой программы и наши партнеры уже согласились.

Как обстрелы региона влияют на бизнес на Николаевщине и на приток инвестиций?

— Плохо влияют, хотя их у нас стало меньше. Но за 25 год 940 предприятий изменили свою регистрацию на николаевскую. Также через привлеченные международные программы удалось увеличить количество рабочих мест на 4,7%. В принципе это первый такой показатель за много лет, ведь в целом это 11 тысяч новых рабочих мест. Это антикризисные программы, которые имеют временный характер и я надеюсь, что мы этот тренд будем продолжать, чтобы в дальнейшем создавать рабочие места.

Віталій Кім
Виталий Ким. Фото: Фото: Николаевская ОГА

Поэтому я не могу жаловаться, что у нас не получилось. Получилось. Но это носит временный характер, а я хочу, чтобы это было на временной основе.

Впервые в отличие от предыдущих лет у нас заложена помощь бизнесу в бюджет Николаевщины на стадии проектирования. Есть две программы, планируем еще две. Кроме того приняли программу индустриальных парков, что очень важно. Я ставлю на них, потому что только так возможно быстро восстановить экономику, учитывая опыт других стран. Да, это долго, лет 20, но это фундамент и его нужно заложить, чтобы иметь такую возможность. Такая областная программа уже принята, поэтому индустриальные парки у нас будут развиваться.

И это одна из целей на 2026 год?

— Уже в 26-м хочу первые результаты и надеюсь, когда будет мир и приостановка война, я расскажу об этих планах.

Как Ассоциация прифронтовых городов и громад помогла Николаевщине в поддержке и развитии?

— В Ассоциацию вошло очень много городов. Мы настроили горизонтальную коммуникацию между громадами и руководителями разного уровня. В разных общинах реализовано много качественных проектов и другие общины об этом просто не знают. Поэтому проще простого обменяться опытом внутри нашей страны и областей.

Віталій Кім та Ігор Терехов
Виталий Ким и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Есть еще вертикальный уровень, когда мы поднимаем вопросы областей, которые систематизированы и выведены на уровень Кабмина и ОП. И эти предложения воспринимаются по-другому, потому что имеют систематизированный характер и инструментарий, которые могут давать результат. Далее оно может трансформироваться в законодательные базы. Многое было сделано и удалось вернуться на уровень не прифронтовых.

Это касается кредитования, банковской сферы, военных рисков — многое удалось подровнять. Однако из-за большего количества обстрелов у нас риски остались. И мы сейчас работаем, чтобы у прифронтовых были преимущества и преференции для бизнеса.

Что думаете о мирных договоренностях, которые сейчас продолжаются в достаточно активном режиме?

— Роль нашего Президента в переговорах на самом высоком уровне. Просто колоссальная. Но честно скажу, что боюсь, чтобы это не было Мюнхеном-2. Однако понимаю, что нужно это делать. Думаю, что послевоенное восстановление будет с учетом истории. И то, что сейчас происходит мирный трек — другого выхода нет. Самое важное получить выгодные условия для Украины, хотя хотелось бы справедливых.

Володимир Зеленський
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Враг продолжает накапливать силы, угрожать нам и Балтике, но я очень надеюсь на этот мирный трек и хочу работать в мирной Украине.

Кроме мира в Украине говорят о выборах и референдуме. Готовится ли Николаевщина к этому процессу?

— Не готовлюсь просто потому, что не было такой команды. Но нет ничего невозможного на Николаевщине, можем все организовать. Этот вопрос второстепенный. Первое — это все-таки мир, а уже дальше — все остальное. Будем ориентироваться на законодательную базу, которая будет принята. Если нужно будет выполнить базовые условия, то за месяц-два можно будет обеспечить право реализовать свой голос каждому жителю Николаевщины. В том числе и ВПЛ. Они обязательно должны голосовать.

Но все-таки надеетесь на мир в следующем году?

— Честно, надеюсь. Люди гибнут, из-за усталости у людей начинает падать качество работы. Сто процентов нашим военным нужно отдохнуть, перевести дух, собраться в кучу и сделать выводы. Все мечтают о мире.

По вашему мнению, Россия тоже настроена на окончание войны?

— Это вопрос к другим специалистам, но могу сказать свою точку зрения. Наши Силы Обороны больно бьют по экономике РФ, хоть у них был определенный запас прочности. Все измеряется темпами роста ВВП. У них все-таки идет торможение экономики и это процессы, которые будут иметь последствия еще на долгие годы вперед. И учитывая, что у нас есть помощь наших западных партнеров, то у нас нет такого коллапса, который может быть в России из-за темпов снижения развития экономики.

Я считаю, что им очень плохо, однако они делают лицо, что у них все хорошо и еще и пытаются торговаться.

Но им тоже нужна остановка.

Владимир Зеленский Николаев Украина Виталий Ким
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации