Виталий Ким, председатель Николаевской ОВА

Каким 2025 год был для Николаевщины и будет ли мир в следующем году — интервью Новини.LIVE рассказал Виталий Ким, председатель Николаевской ОГА.

Каким 2025 год был для Николаевщины?

— Монотонный, но лучше, чем могло бы быть. Обстрелы хоть и были, но жертв и раненых меньше. Год восстановления критической инфраструктуры, условий и безопасности для обучения, улучшения оздоровительного комплекса, создания Ассоциации прифронтовых городов и громад. В общем год монотонной и кропотливой работы.

Какова ситуация с обстрелами на Николаевщине, ведь кроме привычных уже шахедов и ракет, к вам также долетают новые ударные дроны "молнии" на старлинках.

— На юге по-разному. Ситуация в Николаеве, Одессе, Херсоне и Запорожье отличается между собой. Потому что у нас разные угрозы и разная результативность.

Что касается Николаевщины, то враг значительно увеличил объем обстрелов, появились новые виды вооружения такие, как дроны молния, которые достают до Николаева. Поэтому мы тоже меняем тактику и постоянно учимся, совершенствуем наше ПВО, чтобы наши жители могли спокойно жить и работать.

Как говорят в Одессе — "мы угрозы принимаем". Средства противодействия есть, в первую очередь это РЭБ. Также мы увеличиваем количество перехватчиков и прорабатываем пути противодействия этим новым средствам.

Враг в целом увеличил количество атак по украинскому югу, сложная ситуация в Одесской области. Сказывается ли она на Николаевщине, в частности?

— Мы хоть и в единой системе, но Николаевщина не зависит от критической инфраструктуры Одесской области. К тому же у нас есть наработки прошлых лет, которые мы воплощали в жизнь с точки зрения энергонезависимости. Я рассчитывал, что возможно будут тяжелые обстрелы и времена. Поэтому мы готовились к этой ситуации много лет и многое успели сделать.

Мы независимы и даже можем помогать Херсонщине.

Какова ситуация со светом на Николаевщине?

— У нас как у всех действуют графики отключения света по одной-полутора очередей. Восстанавливаем поврежденное, потому что, к сожалению, у нас тоже не без попаданий. Также нам нужно восстановить резервы, чтобы быстро восстанавливаться при новых ударах. А вот вода и газ у нас пока бесперебойно.

Как решаете проблемы ветеранов и освобожденных из российского плена?

— Это отдельное направление, которое мы усиливаем. Приобщили к нему еще общественные организации, у меня два советника, которые отдельно занимаются ветеранскими проблемами. В общем стараемся создать социум, где ветеранам будет комфортно жить и развиваться.

Освобожденные из российского плена военные. Фото: Николаевская ОВА

Внедряем цифровой уровень, чтобы улучшить коммуникацию и понемногу отходить от человеческого фактора. Поэтому все больше и больше услуг наши ветераны получают в цифре. То есть без привлечения человека и если честно, это улучшает качество и более эффективно позволяет ветерану разобраться в запросе.

И учитывая, что до полномасштабки у нас был самый большой контингент военных и у нас отдельные отношения с военными в регионе, для нас важно, чтобы были комфортные условия у ветеранов и у их семей.

Как преодолеваете вызовы с медициной на Николаевщине?

— Мы закончили переговорный процесс с городом по созданию единой госпитальной сети. В частности, 3-й роддом передают в областную собственность, чтобы система работала централизованно.

Что касается областных проблем, то в первую очередь это проблемы кадровые. Есть много талантливых врачей, которые несмотря на все, работают в регионе с повышенной нагрузкой и риском. Сами прифронтовые, благодаря Минздраву получили усиленный военный пакет. Знаю, что в бюджете заложено повышение зарплаты медикам. Решить проблемы также помогает Ассоциация прифронтовых регионов, потому что оно все систематизировалось и подается как общая проблематика. Результаты есть.

Для меня лично важно, чтобы медики были обеспечены жильем и имели более высокую зарплату за риски работы в прифронтовых регионах. И в отношении медицины этот вопрос будет основным на 26 год.

На сколько именно медикам могут повысить зарплаты?

— 40 тысяч — врачи и вниз по сетке. Но в принципе это сделано и уже заложено в бюджет. Я считаю, что всем понемногу нужно поднимать зарплату, потому что в условиях войны это необходимость.

Относительно жилья для медиков. В целом у меня идея, чтобы государство строило жилье для военных, медиков и учителей. Есть рыночная стоимость жилья, которую строят застройщики, а есть себестоимость жилья, которая может отличаться. И если убрать оттуда коррупционную составляющую, земельную — можно достичь большего количества. У нас такой опыт есть и так можно строить.

Однако сейчас у нас есть опыт с международными партнерами по модульному жилью, которое устанавливают в общинах для в частности, ВПЛ. Но кроме ВПЛ, общины также предоставляют это жилье медикам, полицейским, педагогам, чтобы привлечь их в свои общины. Их кажется 26 и эти домики пользуются спросом. Все общины попросили увеличить финансирование этой программы и наши партнеры уже согласились.

Как обстрелы региона влияют на бизнес на Николаевщине и на приток инвестиций?

— Плохо влияют, хотя их у нас стало меньше. Но за 25 год 940 предприятий изменили свою регистрацию на николаевскую. Также через привлеченные международные программы удалось увеличить количество рабочих мест на 4,7%. В принципе это первый такой показатель за много лет, ведь в целом это 11 тысяч новых рабочих мест. Это антикризисные программы, которые имеют временный характер и я надеюсь, что мы этот тренд будем продолжать, чтобы в дальнейшем создавать рабочие места.

Виталий Ким. Фото: Фото: Николаевская ОГА

Поэтому я не могу жаловаться, что у нас не получилось. Получилось. Но это носит временный характер, а я хочу, чтобы это было на временной основе.

Впервые в отличие от предыдущих лет у нас заложена помощь бизнесу в бюджет Николаевщины на стадии проектирования. Есть две программы, планируем еще две. Кроме того приняли программу индустриальных парков, что очень важно. Я ставлю на них, потому что только так возможно быстро восстановить экономику, учитывая опыт других стран. Да, это долго, лет 20, но это фундамент и его нужно заложить, чтобы иметь такую возможность. Такая областная программа уже принята, поэтому индустриальные парки у нас будут развиваться.

И это одна из целей на 2026 год?

— Уже в 26-м хочу первые результаты и надеюсь, когда будет мир и приостановка война, я расскажу об этих планах.

Как Ассоциация прифронтовых городов и громад помогла Николаевщине в поддержке и развитии?

— В Ассоциацию вошло очень много городов. Мы настроили горизонтальную коммуникацию между громадами и руководителями разного уровня. В разных общинах реализовано много качественных проектов и другие общины об этом просто не знают. Поэтому проще простого обменяться опытом внутри нашей страны и областей.

Виталий Ким и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Есть еще вертикальный уровень, когда мы поднимаем вопросы областей, которые систематизированы и выведены на уровень Кабмина и ОП. И эти предложения воспринимаются по-другому, потому что имеют систематизированный характер и инструментарий, которые могут давать результат. Далее оно может трансформироваться в законодательные базы. Многое было сделано и удалось вернуться на уровень не прифронтовых.

Это касается кредитования, банковской сферы, военных рисков — многое удалось подровнять. Однако из-за большего количества обстрелов у нас риски остались. И мы сейчас работаем, чтобы у прифронтовых были преимущества и преференции для бизнеса.

Что думаете о мирных договоренностях, которые сейчас продолжаются в достаточно активном режиме?

— Роль нашего Президента в переговорах на самом высоком уровне. Просто колоссальная. Но честно скажу, что боюсь, чтобы это не было Мюнхеном-2. Однако понимаю, что нужно это делать. Думаю, что послевоенное восстановление будет с учетом истории. И то, что сейчас происходит мирный трек — другого выхода нет. Самое важное получить выгодные условия для Украины, хотя хотелось бы справедливых.

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Враг продолжает накапливать силы, угрожать нам и Балтике, но я очень надеюсь на этот мирный трек и хочу работать в мирной Украине.

Кроме мира в Украине говорят о выборах и референдуме. Готовится ли Николаевщина к этому процессу?

— Не готовлюсь просто потому, что не было такой команды. Но нет ничего невозможного на Николаевщине, можем все организовать. Этот вопрос второстепенный. Первое — это все-таки мир, а уже дальше — все остальное. Будем ориентироваться на законодательную базу, которая будет принята. Если нужно будет выполнить базовые условия, то за месяц-два можно будет обеспечить право реализовать свой голос каждому жителю Николаевщины. В том числе и ВПЛ. Они обязательно должны голосовать.

Но все-таки надеетесь на мир в следующем году?

— Честно, надеюсь. Люди гибнут, из-за усталости у людей начинает падать качество работы. Сто процентов нашим военным нужно отдохнуть, перевести дух, собраться в кучу и сделать выводы. Все мечтают о мире.

По вашему мнению, Россия тоже настроена на окончание войны?

— Это вопрос к другим специалистам, но могу сказать свою точку зрения. Наши Силы Обороны больно бьют по экономике РФ, хоть у них был определенный запас прочности. Все измеряется темпами роста ВВП. У них все-таки идет торможение экономики и это процессы, которые будут иметь последствия еще на долгие годы вперед. И учитывая, что у нас есть помощь наших западных партнеров, то у нас нет такого коллапса, который может быть в России из-за темпов снижения развития экономики.

Я считаю, что им очень плохо, однако они делают лицо, что у них все хорошо и еще и пытаются торговаться.

Но им тоже нужна остановка.