Главная Новости дня Ким объяснил, зачем прифронтовым областям нужны преимущества

Ким объяснил, зачем прифронтовым областям нужны преимущества

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 12:29
Ким рассказал, как Ассоциация городов и громад помогает Николаевщине
Виталий Ким. Фото: Reuters

Ассоциация прифронтовых городов и громад помогла достучаться до Кабмина и Офиса президента. Основной ценностью этой ассоциации является горизонтальная и вертикальная коммуникация.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Ассоциация городов и громад помогает Николаевщине

"Это лидеры в первую очередь. В эту ассоциацию очень много городов и громад вошли. Мы настроили горизонтальную ассоциацию это между общинами и между руководителями разного уровня. Это помогает, потому что много разных проектов реализовано в разных громадах, и другие громады о них просто не знают. И проще простого обменяться опытом внутри нашей страны", — отметил Ким.

Также, по его словам, в этой ассоциации есть вертикальный уровень. Это тогда, когда вопрос поднимается не от конкретной общины или области, а от многих областей на уровень Кабинета министров и Офиса президента.

"И предложения иначе воспринимаются, потому что имеют уже систематизированный характер. Поэтому есть инструментарий, который может давать результат, и оно должно трансформироваться в законы Украины по поддержке или изменению законодательной базы, чтобы интересы прифронтовых регионов были учтены", — добавил он.

Однако, несмотря на все это риски обстрелов не исчезли. Поэтому Ким отметил, что прифронтовые области должны получать дополнительные преимущества и преференции.

Напомним, Ким — один среди тех, кому украинцы доверяют больше всего.

Также глава Николаевщины рассказал в интервью Новини.LIVE, готовится ли область к референдуму и настроена ли Россия на окончание войны.

Кабинет министров Офис президента Николаевская область Виталий Ким интервью
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
