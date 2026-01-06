Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати, — Кім

Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати, — Кім

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 17:55
Кім: Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати
Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Пріоритетами розвитку медицини у 2026 році мають стати забезпечення медичних працівників достойними зарплатами і житлом.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:

"Для мене особисто важливо, щоби медики були забезпечені житлом і мали вищу зарплату за ризики роботи у прифронтових регіонах. І стосовно медицини це питання буде основним на 2026 рік", — наголосив він.

На уточнююче питання про розміри збільшення зарплат очільник області назвав конкретні цифри.

"40 тисяч — лікарі і вниз по сітці. Але в принципі це зроблено і вже закладено у бюджет. Я вважаю, що всім потроху потрібно піднімати зарплату, бо в умовах війни це необхідність", — наголосив Кім.

Він також розповів деталі планів із забезпечення медичного персоналу житлом.

"Щодо житла для медиків. Загалом у мене ідея, аби держава будувала житло для військових, медиків та вчителів. У нас такий досвід є і так можна будувати. Наприклад, досвід співпраці  з міжнародними партнерами по модульному житлу, яке встановлюють у громадах для, зокрема, ВПО. Але окрім ВПО, громади також надають це житло медикам, поліцейським, освітянам, щоби залучити їх у свої громади", — підкреслив Віталій Кім.

Раніше керівник Миколаївської ОВА пояснив, чому держава має надати переваги прифронтовим громадам.

А також Віталій Кім заявив, що ВПО мають отримати право голосу.

медики Миколаїв житло Віталій Кім забезпечення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації