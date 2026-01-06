Кім: Медиків необхідно забезпечити житлом та підняти зарплати

Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Пріоритетами розвитку медицини у 2026 році мають стати забезпечення медичних працівників достойними зарплатами і житлом.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Для мене особисто важливо, щоби медики були забезпечені житлом і мали вищу зарплату за ризики роботи у прифронтових регіонах. І стосовно медицини це питання буде основним на 2026 рік", — наголосив він.

На уточнююче питання про розміри збільшення зарплат очільник області назвав конкретні цифри.

"40 тисяч — лікарі і вниз по сітці. Але в принципі це зроблено і вже закладено у бюджет. Я вважаю, що всім потроху потрібно піднімати зарплату, бо в умовах війни це необхідність", — наголосив Кім.

Він також розповів деталі планів із забезпечення медичного персоналу житлом.

"Щодо житла для медиків. Загалом у мене ідея, аби держава будувала житло для військових, медиків та вчителів. У нас такий досвід є і так можна будувати. Наприклад, досвід співпраці з міжнародними партнерами по модульному житлу, яке встановлюють у громадах для, зокрема, ВПО. Але окрім ВПО, громади також надають це житло медикам, поліцейським, освітянам, щоби залучити їх у свої громади", — підкреслив Віталій Кім.

