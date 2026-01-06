Видео
Главная Новости дня Медиков необходимо обеспечить жильем и поднять зарплаты, — Ким

Медиков необходимо обеспечить жильем и поднять зарплаты, — Ким

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 17:55
Ким: Медиков необходимо обеспечить жильем и поднять зарплаты
Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Приоритетами развития медицины в 2026 году должны стать обеспечение медицинских работников достойными зарплатами и жильем.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

"Для меня лично важно, чтобы медики были обеспечены жильем и имели более высокую зарплату за риски работы в прифронтовых регионах. И в отношении медицины этот вопрос будет основным на 2026 год", — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о размерах увеличения зарплат глава области назвал конкретные цифры.

"40 тысяч — врачи и вниз по сетке. Но в принципе это сделано и уже заложено в бюджет. Я считаю, что всем понемногу нужно поднимать зарплату, потому что в условиях войны это необходимость", — подчеркнул Ким.

Он также рассказал детали планов по обеспечению медицинского персонала жильем.

"Относительно жилья для медиков. В целом у меня идея, чтобы государство строило жилье для военных, медиков и учителей. У нас такой опыт есть и так можно строить. Например, опыт сотрудничества с международными партнерами по модульному жилью, которое устанавливают в общинах для, в частности, ВПО. Но кроме ВПО, громады также предоставляют это жилье медикам, полицейским, педагогам, чтобы привлечь их в свои громады", — подчеркнул Виталий Ким.

Ранее руководитель Николаевской ОВА объяснил, почему государство должно предоставить преимущества прифронтовым громадам.

А также Виталий Ким заявил, что ВПО должны получить право голоса.

медики Николаев жилье Виталий Ким обеспечение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
