Главная Новости дня Ким предложил изменить систему поддержки ВПЛ государством

Ким предложил изменить систему поддержки ВПЛ государством

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:09
Виталий Ким предложил усилить поддержку ВПЛ - в каких аспектах
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Telegram-канал Виталия Кима

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предложил усилить систему государственной поддержки вынужденных переселенцев.

Об этом он отметил в своей публикации для издания "Главком".

Читайте также:

Каждый пятый житель прифронтовой громады — переселенец

Главная идея Кима — не рассматривать ВПЛ, особенно на прифронтовых территориях, как субъект получения социальных услуг или "бремя" для государства. А наоборот - как "возможность", стратегический человеческий капитал, необходимый потенциал для экономической устойчивости общин и восстановления страны.

"Сегодня в Украине около 4,5-4,6 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, но с наибольшей нагрузкой сталкиваются именно громады вдоль линии боевых действий, которые одновременно переживают регулярные обстрелы, несут инфраструктурные и кадровые потери, принимают сотни тысяч людей и при этом им удается обеспечивать устойчивость социальной, медицинской и образовательной систем. По статистике каждый пятый житель прифронтовой громады — переселенец. И это люди, которые не только нуждаются в жилье или выплатах. Это потенциальные медики, педагоги, предприниматели. То есть тот человеческий капитал, без которого экономическая устойчивость прифронтовых территорий невозможна", — отметил глава ОГА.

Подход к решению проблем должен быть глобальным и комплексным

Он перечислил главные проблемы, с которыми сталкиваются ВПЛ прифронтовых регионов. Среди них: жилье, работа, образование, кадровое истощение и ментальное здоровье.

Ким предложил подойти к решению этих вопросов комплексно и глобально. В качестве примера он привел успешный опыт Николаевщины, где было создано 100 объектов временного и социального жилья, установлено более 75 модульных домов, работает сеть из восьми Центров жизнестойкости, которые предоставили более 10 тысяч психологических услуг.

"В рамках работы Ассоциации прифронтовых городов и громад, мы сформировали следующую позицию: прифронтовые регионы нуждаются в отдельном, специальном режиме поддержки вынужденных переселенцев. Это не о преференциях, а о реальных условиях, в которых нуждаются люди. Необходимо перейти от универсального подхода к сегментированной политике поддержки, которая учитывает реальность прифронтовых регионов. Важным шагом является отдельное направление поддержки ВПЛ в рамках предложенного Фонда поддержки прифронтовых территорий. Его задача - финансирование жилья, реконструкция мест компактного проживания, создание укрытий и поддержка инфраструктуры, которая спасает жизни и создает условия, чтобы люди оставались", — отметил Ким.

Жилье и работа для ВПЛ

Отдельный блок, на котором он акцентировал - программа "Жилье + Работа для ВПЛ". Ее логика следующая: жилье должно быть напрямую связано с работой. Если человек работает в критически важной сфере — медицине, образовании, социальных услугах - необходимо обеспечить его служебным или доступным жильем.

"Нужно и усиление психологической поддержки, также важным является вопрос социальной адаптации лиц старшего возраста и лиц с инвалидностью в принимающих общинах. Кроме этого, нужен переход к модели "единого окна" для получения всех социальных услуг. Все эти решения дают государству очевидный стратегический эффект: они способствуют содержанию людей в прифронтовых регионах, помогают сохранять здесь кадровый потенциал, стабилизируют локальные экономики, уменьшают зависимость от гуманитарной помощи и формируют новую модель региональной устойчивости, в фундаменте которой люди, а не меры временной поддержки", — констатировал Виталий Ким.

Напомним, недавно Виталий Ким в интервью Новини.LIVE заявил, что в 2026-м году приоритетами в развитии медицины должны быть повышение заработной платы медикам и обеспечение их жильем.

Кстати, также Ким как-то призвал усилить государственную поддержку детских домов семейного типа.

Николаев Виталий Ким ВПЛ госпомощь
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
