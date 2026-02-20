Рабочая группа по выборам — что решили по голосованию ВПЛ

Женщина голосует на выборах. Фото: УНІАН

После окончания войны в Украине внедрение альтернативных форм голосования на выборах не планируется. Это может повлиять на восприятие их легитимности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на презентацию нардепа Тамилы Ташевой во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по послевоенным выборам в пятницу, 20 февраля.

Реклама

Читайте также:

Будут ли участвовать в выборах жители ВОТ

Альтернативные способы голосования, в частности электронное или почтовое, пока не поддерживаются рабочей группой.

Кроме того, запрещаются избирательные участки на территории России, Беларуси или временно оккупированных территориях Украины. Ожидается, что в таких случаях Россия будет препятствовать выборам.

В то же время на ВОТ обязательно должна происходить инфоркампания — если человек захочет проголосовать — он может выехать на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Основанием для получения бюллетеня для людей, которые выехали с ВОТ, может быть "белый" паспорт.

Также согласно предварительным наработкам, ВПЛ смогут изменить избирательный адрес или место голосования в бумажной или электронной форме, но не позднее чем за 30 дней до выборов.

Какие уже есть наработки по выборам

Рабочая группа предварительно решила, что кандидаты на послевоенных выборах в Украине должны сообщать о том, были ли у них имеющиеся связи с РФ.

Для военнослужащих допускается голосование на выборах при наличии военно-учетного документа вместо паспорта.

Кроме того, проходной барьер для партий могут сократить до 3%. Но окончательного согласия в этом вопросе рабочая группа пока не пришла.

Полная версия законопроекта о выборах должна появиться в течение ближайших недель.