Документы, которые позволят проголосовать на выборах — Рада хочет добавить в список военный билет

Новые правила на выборах — кому упростят голосование
Во время послевоенных выборов голосование будет возможным при условии предъявления военно-учетного документа вместо паспорта. Этот пункт хотят прописать в новом законопроекте о выборах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа Романа Лозинского во время заседания Рабочей группы по вопросам выборов во вторник, 17 февраля.
Какие документы могут подтверждать личность на выборах
Лозинский отметил, что такой пункт позволит военнослужащим голосовать даже в случае отсутствия паспорта.
"Для получения избирательного бюллетеня лица, проходящие военную службу, включенные в список в день выборов или в день повторного голосования, а также лица, проходящие военную службу и голосующие без отрыва от выполнения задач по месту их пребывания, в случае отсутствия документов могут предъявить военно-учетный документ военнослужащего или служебное удостоверение", — говорится в документе, наработанном подгруппой.
Кроме военного билета личность избирателя можно будет подтвердить еще такими документами:
- паспорт гражданина Украины;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- заграничный паспорт;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщал, когда появится первая версия законпороекта о выборах.
Кроме того, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал заявление о проведении выборов в мае 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!