Новые правила на выборах — кому упростят голосование

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:34
Документы, которые позволят проголосовать на выборах — Рада хочет добавить в список военный билет
Военные на избирательном участке. Фото: УНІАН

Во время послевоенных выборов голосование будет возможным при условии предъявления военно-учетного документа вместо паспорта. Этот пункт хотят прописать в новом законопроекте о выборах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа Романа Лозинского во время заседания Рабочей группы по вопросам выборов во вторник, 17 февраля.

Читайте также:

Какие документы могут подтверждать личность на выборах

Лозинский отметил, что такой пункт позволит военнослужащим голосовать даже в случае отсутствия паспорта.

"Для получения избирательного бюллетеня лица, проходящие военную службу, включенные в список в день выборов или в день повторного голосования, а также лица, проходящие военную службу и голосующие без отрыва от выполнения задач по месту их пребывания, в случае отсутствия документов могут предъявить военно-учетный документ военнослужащего или служебное удостоверение", — говорится в документе, наработанном подгруппой.

Кроме военного билета личность избирателя можно будет подтвердить еще такими документами:

  • паспорт гражданина Украины;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • заграничный паспорт;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщал, когда появится первая версия законпороекта о выборах.

Кроме того, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал заявление о проведении выборов в мае 2026 года.

выборы война в Украине военный билет паспорт военнослужащие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
