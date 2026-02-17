Документи, які дозволять проголосувати на виборах — Рада хоче додати в список військовий квиток

Військові на виборчій дільниці. Фото: УНІАН

Під час післявоєнних виборів голосування буде можливим за умови пред’явлення військово-облікового документа замість паспорта. Цей пункт хочуть прописати в новому законопроєкті про вибори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа Романа Лозинського під час засідання Робочої групи з питань виборів у вівторок, 17 лютого.

Які документи можуть підтверджувати особу на виборах

Лозинський зазначив, що такий пункт дозволить військовослужбовцям голосувати навіть у разі відсутності паспорта.

"Для отримання виборчого бюлетеня особи, які проходять військову службу, включені до списку у день виборів чи у день повторного голосування, а також особи, які проходять військову службу та голосують без відриву від виконання завдань за місцем їх перебування, у разі відсутності документів можуть пред’явити військово-обліковий документ військовослужбовця або службове посвідчення", — йдеться у документі, напрацьованому підгрупою.

Крім військового квитка особу виборця можна буде підтвердити ще такими документами:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України;

закордонний паспорт;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України.

