Головна Новини дня Нові правила на виборах — кому спростять голосування

Нові правила на виборах — кому спростять голосування

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:34
Документи, які дозволять проголосувати на виборах — Рада хоче додати в список військовий квиток
Військові на виборчій дільниці. Фото: УНІАН

Під час післявоєнних виборів голосування буде можливим за умови пред’явлення військово-облікового документа замість паспорта. Цей пункт хочуть прописати в новому законопроєкті про вибори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа Романа Лозинського під час засідання Робочої групи з питань виборів у вівторок, 17 лютого.

Читайте також:

Які документи можуть підтверджувати особу на виборах

Лозинський зазначив, що такий пункт дозволить військовослужбовцям голосувати навіть у разі відсутності паспорта. 

"Для отримання виборчого бюлетеня особи, які проходять військову службу, включені до списку у день виборів чи у день повторного голосування, а також особи, які проходять військову службу та голосують без відриву від виконання завдань за місцем їх перебування, у разі відсутності документів можуть пред’явити військово-обліковий документ військовослужбовця або службове посвідчення", — йдеться у документі, напрацьованому підгрупою.

Крім військового квитка особу виборця можна буде підтвердити ще такими документами:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • закордонний паспорт;
  • дипломатичний паспорт України;
  • службовий паспорт України.

Нагадаємо, раніше перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомляв, коли з’явиться перша версія законпороєкту про вибори.

Крім того, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував заяву щодо проведення виборів у травні 2026 року.

вибори війна в Україні військовий квиток паспорт військовослужбовці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
